Ober- und Westfalenliga: Wer heute auf- und absteigen kann

Die Saison 2022/23 ist auf den Zielgeraden. Die ersten Entscheidungen sind getroffen, weitere Auf- und Absteiger könnten heute feststehen.

Die Saison 2022/23 ist fast Geschichte. Nur noch wenige Spiele sind in den Ligen zu spielen. Schon an diesem Sonntag kann es zu weiteren Entscheidungen in den Ligen kommen.

Oberliga Niederrhein:

Am Niederrhein ist oberhalb der Bezirksliga nur noch die Oberliga aktiv. Für die meisten Teams sind noch drei, für manche auch nur noch zwei Spiele zu absolvieren. Während der Aufsteiger SSVg Velbert schon eine Zeit lang feststeht, herrscht im Abstiegskampf noch Spannung.

Während der FSV Duisburg, der FC Kray, TuRU Düsseldorf und der Cronenberger SC schon als Absteiger feststehen, sind noch zwei Absteiger gesucht. Aktuell stehen auf diesen beiden Plätzen der 1. FC Monheim auf Rang 17 (42 Punkte) und der VfB Homberg auf Rang 16 (45 Punkte). Monheim hat dabei die deutlich schlechteren Karten. Drei Punkte Rückstand sind es schon auf Homberg und vier auf die zwei weiteren Teams im Abstiegskampf, SC Union Nettetal und MSV Düsseldorf (beide 46 Punkte), die am heutigen Spieltag aufeinandertreffen.

Auch der SV Sonsbeck (50 Punkte), SC St. Tönis und 1. FC Kleve (beide 51 Punkte) könnten rechnerisch noch auf einen Abstiegsrang rutschen, dafür musste wohl aber viel zusammenlaufen.

Selbst bei einer Niederlage für Monheim und einem Sieg für Homberg könnte der Abstand bei einem Unentschieden zwischen Nettetal und MSV Düsseldorf höchstens auf fünf Punkte anwachsen. Einen weiteren definitiven Absteiger kann es an diesem Spieltag also noch nicht geben.

Während in den Ligen am Niederrhein also schon viele Entscheidungen getroffen sind, spielen in Westfalen noch die meisten Ligen ihre Meisterschaften aus.

Oberliga Westfalen:

Während der FC Gütersloh schon seit zwei Wochen als Aufsteiger feststeht, könnte der SC Paderborn II mit einem Sieg gegen jene Gütersloher ebenfalls den Aufstieg feiern. Auch ein Remis würde reichen, wenn die Sportfreunde Lotte nicht gegen den SV Westfalia Rhynern gewinnen. Selbst bei einer Niederlage könnte der Aufstieg fix sein, neben einer Lotte-Niederlage dürfte dann auch der TuS Bövinghausen gegen Eintracht Rheine keinen Sieg feiern.

Auch im Abstiegskampf kann es auch zu Entscheidungen kommen. Die Sportfreunde Siegen und der Dellbrücker SC könnten bei Niederlagen als Absteiger feststehen, wenn TuS Erndtebrück gewinnt und die TSG Sprockhövel mindestens einen Punkt holt.

Westfalenliga 2:

Gewinnt der FC Brünninghausen gegen DJK TuS Hordel, feiern sie den Aufstieg, wenn Türkspor Dortmund gegen den Holzwickeder SC verliert.

Wie an der Spitze ist auch im Keller weiter Spannung angesagt. Westfalia Herne steht als Absteiger fest. Davor stehen TuS Hordel (28 Punkte) und DSC Wanne-Eickel (30 Punkte) auf den weiteren Abstiegsrängen. Zwei Spieltage vor Schluss könnten aber alle Teams bis zu Rang 8 noch absteigen, dort steht der BSV Schüren mit 34 Punkten.

Westfalenliga 1:

Der Aufsteiger steht mit der Spvgg. Erkenschwick schon fest. Und auch im Keller ist fast alles klar. IG Bönen zog sich zurück, SV Rot-Weiß Deuten steht schon länger als Absteiger fest und auch TuS 05 Sinsen hat nur noch wenig Chancen auf den Klassenerhalt. Bei zwei verbleibenden Spielen ist TuS Haltern, auf dem rettenden Ufer, schon fünf Punkte entfernt.