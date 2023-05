TVD Velbert: Japan-Duo kommt von der Ligakonkurrenz- 19 Verträge sind klar

Der TVS Velbert hat zwei weitere Spieler verpflichtet und damit schon 19 Akteure für die neue Saison unter Vertrag.

17 Mann hatte der TVD Velbert schon klar für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein. Nun gibt es zwei weitere Neue - ein Japan-Doppelpack für die Bergischen.

Mit Linksfuß Kohei Nakano kommt ein flexibel einsetzbarer Spieler vom Oberligaabsteiger TuRU Düsseldorf. Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler war zuvor 1,5 Jahre beim 1.FC Bocholt in der Oberliga und Regionalliga aktiv.

Da es aber nach dem Trainerwechsel in der Hinrunde der Saison 22/23 nicht die gewünschten Einsatzzeiten gab, wechselte er im Winter nach Düsseldorf und konnte dort in der Rückrunde in vielen Spielen sein Können unter Beweis stellen. Insgesamt lief er 14 Mal für die TuRU auf.

Vom Ligakonkurrenten TSV Meerbusch kommt Harumi Goto nach Velbert. Der 21-jährige Offensiv-Allrounder lief in 33 Partien für den Ligakonkurrenten des TVD auf und erzielte hier fünf Treffer. Seit 2021 ist Goto in Deutschland, in dem Zeitraum hat er schon 54 Oberliga-Einsätze (acht Tore) auf seinem Konto.

Das Duo, das nach Angaben der Velberter auch andere Offerten auf dem Tisch hatte, gab nun dem ambitionierten TVD die Zusage. Drei Spieltage vor dem Ende der laufenden Spielzeit stehen die Velberter auf einem starken dritten Rang. Am Sonntag (21. Mai, 15 Uhr) steht das Heimspiel gegen den SV Sonsbeck an. Bei einem Sieg winkt den Velbertern sogar der dritte Platz, sollte Ratingen nicht beim SC St. Tönis gewinnen.

Der aktuelle Kader des TVD Velbert für die kommende Saison

Maik Bleckmann, Alex Fagasinski, Noah Korczowski, Jan Corsten, Timo Brauer, Robin Offhaus, Dejan Zecevic, Tihomir Kriznjak, Axel Glowacki, Joelle Tomczak, Leon Bachmann, David Glavas, Denzel Oteng-Adjei, Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard), Mick Cedric Matthes (Rot-Weiß Oberhausen, U19), Simon Struck (Westfalia Herne), Justin Sarpong (Concordia Wiemelhausen), Kohei Nakano (TuRU Düsseldorf), Harumi Goto (TSV Meerbusch)