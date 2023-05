KFC Uerdingen: Perfekt! 14-Tore-Mann wechselt an die Grotenburg

Der KFC Uerdingen hat den nächsten neuen Spieler für die Saison 2023/2024 verpflichtet. Es handelt sich um einen Stürmer.

Beim KFC Uerdingen geht es jetzt Schlag auf Schlag, ein Neuer folgt der nächsten Verpflichtung: Der KFC hat Angreifer Dimitrios Touratzidis vom Mittelrhein-Oberligisten FC Wegberg-Beeck für die neue Saison gewinnen können. RevierSport hatte diesen Transfer bereits vor gut einer Woche angekündigt.

Der 26-jährige griechische Stürmer hat in dieser Saison für Wegberg-Beeck bereits 14 Mal in 23 Spielen getroffen, und fünf weitere Treffer vorgelegt. Auch die Oberliga Niederrhein kennt er: Denn zuvor ging Touratzidis für die Uerdinger Liga-Konkurrenten 1. FC Monheim und Union Nettetal auf Torejagd und kam zwischen 2018 und 2022 in 78 Spielen der Oberliga Niederrhein auf 38 Treffer.

"Dimitrios Touratzidis ist ein Torjäger, wie er im Buche steht. Er ist kaltschnäuzig vor dem gegnerischen Tor und hat bislang in der Oberliga überall eine beeindruckende Torquote vorweisen können", sagt der zukünftige KFC-Sportchef Marcus John.

Mit Robin Udegbe, Levan Kenia, Maximilian Funk, Pascale Talarski, Kai-Bastian Evers, Pascal Weber, Alexander Lipinski sowie den Zugängen Maurice Haar (TuS Bövinghausen), Fabio Gaetano (TVD Velbert), Florian Abel (1. FC Bocholt), Anton Rigert (eigene U19) und Dimitrios Touratzidis (FC Wegberg-Beeck) hat der KFC Uerdingen somit aktuell 12 Spieler für die Saison 2023/2024 unter Vertag.

"Wir sind in einem guten Zeitplan, was die Planungen betrifft. Aber klar ist auch, dass wir noch einiges tun müssen. Das gilt auch in Sachen Vertragsauflösungen", erklärte John, der sich aktuell ein paar Tage nach dem erfolgreichen Klassenerhalt mit dem 1. FC Bocholt auf Mallorca gönnt, gegenüber RevierSport.

Mit Kevin Weggen, Maik Odenthal, Charles Atsoina und Philipp Meißner besitzt auch ein weiteres Quartett beim KFC Uerdingen gültige Arbeitsverträge bis zum 30. Juni 2024. Doch unter dem neuen Trainer und Sportchef John werden alle vier keine Rolle spielen und dürfen vorzeitig gehen - RevierSport berichtete.