VfB Homberg: Nach 1:1 gegen Zweiten - Restprogramm als Mutmacher?

Der VfB Homberg konnte am 38. Spieltag gegen den Tabellenzweiten in der Oberliga Niederrhein ein Unentschieden holen. Das Restprogramm gibt Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Es war ein glücklicher Punktgewinn für die Homberger am 38. Spieltag der Oberliga Niederrhein. Gegen den Tabellenzweiten, den VfB Hilden, konnten die Duisburger durch den Treffer von Samuel Owusu Addai (45.) und den Hildener Ausgleich durch Len Oliver Heinson (66.) ein 1:1 erkämpfen. Glück hatten sie, als Talha Demir in der 83. Minute einen Elfmeter für den VfB verschoss.

Stefan Janßen, Trainer der Homberger, zeigte sich nach dem Spiel eher unzufrieden mit der Leistung und redete von Glück. "1:1 gegen den Zweiten hört sich erstmal gut an, aber es war durch den verschossenen Elfmeter ein glücklicher Punktgewinn für uns. Hilden hat in der zweiten Hälfte immer mehr gedrückt und wir haben uns hinten rein drücken lassen. Wir haben auf Kontersituation gehofft, sind aber leider nie wirklich durchgekommen, deswegen bin ich froh, dass wir hier nicht mit leeren Händen rausgehen", kommentierte Janßen die Leistung seiner Mannschaft.

Das Restprogramm der Duisburger ist gespickt mit Abstiegskandidaten und sicheren Absteigern. Die Homberger müssen als nächstes gegen den Achtzehnten TuRU Düsseldorf spielen, dann gegen den 1. FC Kleve (11.), den 1. FC Monheim (17.) und am letzten Spieltag gegen den Vorletzten, den FC Kray. Sie selber stehen derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz und haben es aufgrund der kommenden Gegner selbst in der Hand.

Ein Restprogramm, das den Homberger in die Karten spielt. Doch der 53-jährige Janßen geht mit Vorsicht an die letzten Spiele. "In dieser Saison ist es egal, ob du gegen eine Mannschaft von oben oder von unten spielst, weil gegen die Mannschaften von unten haben wir nie wirklich geglänzt. Wir bereiten uns auf TuRU so vor, als würden wir zum Tabellenführer fahren. Wir wollen dieses Spiel gewinnen, da wir die Punkte brauchen, um ein Zeichen zu setzen da unten und uns nach oben abzuschieben", bewertet Janßen das Restprogramm.

Sämtliche Neuzugänge haben bedingungslos für die neue Saison zugesagt. Stefan Janßen

Die Planungen der abstiegsgefährdeten Duisburger laufen seit Anfang an zweigleisig. Laut Janßen werden auch im Falle eines Abstiegs die Spieler, die zugesagt haben, in der neuen Saison für Homberg auflaufen, unabhängig von der Spielklasse. "Schöner wäre gewesen, früher den Klassenerhalt sicher zu haben, um Planungssicherheit zu haben, aber da sind wir selber Schuld. Aber sämtliche Zugänge haben bedingungslos für die neue Saison zugesagt", sagte Janßen zur Kaderplanung.

Jetzt liegt es am VfB, dafür zu sorgen, dass die Neuverpflichtungen in der nächsten Saison in der Oberliga spielen können...