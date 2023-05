Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen siegt, ab Platz zwölf beginnt der Abstiegskampf

Der KFC Uerdingen hat sein Heimspiel in der Oberliga Niederrhein gegen Monheim gewonnen. Mit Blick auf die Tabelle ist es nur noch unten spannend.

38. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Fünf Spiele standen am Freitag und Samstag schon auf dem Plan. An der Spitze ist alles klar, die SSVg Velbert stand bereits im Vorfeld als Aufsteiger in die Regionalliga West fest.

Mit der Sicherheit im Rücken fegten sie auch den 1. FC Kleve mit 5:2 vom Platz. Spannend ist es hingegen im Keller der Tabelle. Sechs Absteiger gibt es - vier stehen fest.

Für den FSV Duisburg, den FC Kray, TuRU Düsseldorf und den Cronenberger SC gibt es keine Rettung mehr. Zwei weitere Absteiger werden gesucht, ab Platz zwölf (SV Sonsbeck) beginnt die Gefahrenzone.

Und bisher konnten die Kellerkinder an diesem Spieltag nicht punkten. Der MSV Düsseldorf verlor am Freitag 2:3 beim TVD Velbert. Und der 1. FC Monheim, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht, verlor am Samstag beim KFC Uerdingen mit 0:2.

Pascal Weber erzielte kurz nach der Pause das 1:0 für den Traditionsverein vor 1529 Zuschauern. Kai-Bastian Evers sorgte kurz vor dem Ende für die Entscheidung.

Die Pleite des MSV Düsseldorf und von Monheim bedeutet am Sonntag die Chance für den VfB Homberg. Mit einem Sieg gegen den Zweiten aus Hilden würde der VfB beide Mannschaften hinter sich lassen. St. Tönis hat zudem die Chance, mit einem Dreier gegen den FC Kray letzte Zweifel am Klassenerhalt auszuräumen.

Ärger könnte es noch um den Sieg von Union Nettetal am Freitag gegem die SF Hamborn geben, es geht um den Siegtreffer in der Nachspielzeit per Elfmeter.

Denn der sollte die letzte Aktion sein, jedoch wurde das Tor erst im Nachschuss erzielt, daher soll ein Regelverstoß vorliegen. Der VfB Homberg prüft weitere Schritte gegen die Wertung dieser Begegnung - denn Nettetal steckt zusammen mit dem VfB im Abstiegskampf.