ETB SW Essen: Nächster Neuer! Neun-Tore-Mann kommt aus Duisburg

Der ETB Schwarz-Weiß Essen fährt weiter ein sehr hohes Tempo, was die Kaderplanung 2023/2024. Der nächste neue Spieler wurde am Uhlenkrug vorgestellt.

Erst am Mittwochmorgen - 10. Mai 2023 - hatte der ETB Schwarz-Weiß Essen die Vertragsverlängerung von Prince Kimbakidila bekanntgegeben. RevierSport berichtete.

Nur wenige Stunden nach der Vertragsverlängerung wurde dann ein neuer Akteur am Uhlenkrug vorgestellt. Samuel Addai wird in der nächsten Saison mit dem ETB-Emblem auf der Brust auflaufen. Der Offensivspieler kommt vom Ligakonkurrenten VfB Homberg und passt hervorragend ins Profil der Schwarz-Weißen.

Er ist in Homberg absoluter Stammspieler und lief in dieser Saison bisher 34 Mal für die linksrheinischen Duisburger in der Oberliga Niederrhein auf. Dabei gelangen dem 21-Jährigen neun Treffer, weitere zwölf Tore bereitete der ehemalige U19-Spieler von Arminia Klosterhardt vor und kommt kommt somit auf satte 21 Tor-Beteiligungen in dieser Saison. Addai kommt bevorzugt über die rechte Seite und spielte in seinem ersten Seniorenjahr für den TV Jahn Hiesfeld bereits in der Oberliga.

Addai sagt über seinen Wechsel an den Uhlenkrug: "Der ETB hatte Interesse an mir und ich kenne Trainer Damian Apfeld schon sehr lange. Ich hatte dann mit ihm und dem Vorstand sehr gute Gespräche. Damian hat mir von seiner Vision erzählt, was er mit mir vorhat und was er da beim ETB aufbauen möchte. Dass der Verein Ambitionen hat und ich mich dort super weiterentwickeln könnte. Er sieht viel Potential bei mir und ich hätte noch Luft nach oben. Das alles fand ich sehr gut und er hat mich in den Gesprächen richtig vom ETB überzeugt. Ich möchte mit dem ETB angreifen, eine erfolgreiche Saison spielen und unter den Top Fünf in der Oberliga landen."

"Samuel war in den letzten zwei Jahren einer der auffälligsten jungen Offensivspieler der Oberliga Niederrhein. Mit seinem Tempo und seiner besonderen Ballbehandlung ist er sehr schwer zu verteidigen, was wir in den Spielen gegen ihn auch erfahren mussten. Der nächste Schritt wird es sein, ihn vor dem Tor noch effizienter zu machen. Wir sind davon überzeugt, dass uns das in der kommenden Saison gelingen wird", ergänzt ETB-Coach Apfeld über seinen nächsten jungen Neuzugang.