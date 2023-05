Preußen Münster: Neue Rolle für U23-Erfolgstrainer

Kieran Schulze-Marmeling wird bei Preußen Münster künftig nicht mehr allein für die U23 verantwortlich sein. Er übernimmt zusätzlich einen Posten als Co-Trainer der Profis.

Neue Rolle für Preußen Münsters U23-Trainer Kieran Schulze-Marmeling: Der 33-Jährige übernimmt zur neuen Saison einen Posten im Team von Profi-Chefcoach Sascha Hildmann und wird als zweiter Co-Trainer neben Louis Cordes tätig sein. Die individuelle Arbeit mit den Spielern soll der Schwerpunkt seines Aufgabengebiets sein.

Zudem bleibt er für die zweite Mannschaft der Adlerträger verantwortlich, wird künftig aber nicht mehr im Scouting für den Drittliga-Aufsteiger arbeiten.

Schulze-Marmeling, der früher selbst als Torwart für Münster spielte und bereits verschiedene Trainerposten im Verein bekleidete, steht seit knapp zwei Jahren bei der U23 an der Seitenlinie und formte die Zweitvertretung in dieser Zeit zu einem Spitzenteam der Oberliga Westfalen. Derzeit belegen die Preußen den zweiten Tabellenplatz. Aufsteigen dürfen sie nicht.

"Was Kieran gemeinsam mit seinem Trainerteam in der U23 leistet, ist überragend und sehr wertvoll für den Verein", wird Münsters Sportgeschäftsführer Peter Niemeyer in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Wir sind absolut überzeugt von Kieran, der selbst in den letzten knapp zwei Jahren große Entwicklungsschritte gegangen ist. Um diese Entwicklung weiter zu fördern und seine Trainerqualitäten bestmöglich einzusetzen, wird er ab Sommer, neben seiner Rolle als U23-Chefcoach, als zweiter Co-Trainer auch fester Bestandteil bei den Profis sein."

Bei der zweiten Mannschaft wird Schulze-Marmeling weiterhin mit seinen Co-Trainer Daniel Feldkamp und Marco Töller zusammenarbeiten, beide haben ihren Verbleib im Verein zugesagt. "Wir haben uns damals bewusst dafür entschieden, unsere U23 zu stärken, weil wir sie als einen Eckpfeiler in unserer Ausbildungsphilosophie betrachten", sagt Niemeyer. "Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Kieran, aber auch mit Marco und mit Daniel die absolut richtigen Trainer an dieser Position behalten."