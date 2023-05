ETB SW Essen: "Pechvogel" erhält neuen Vertrag - auch Leistungsträger bleibt

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat am Mittwoch, 3. Mai 2023, zwei erfreuliche Nachrichten für seine Fans parat: zwei wichtige Spieler bleiben den "Schwatten" treu.

Kamil Poznanski und Dominik Reichardt werden auch in der Saison 2023/2024 für den ETB Schwarz-Weiß Essen ihre Schuhe schnüren. Beide verlängerten ihre auslaufenden Verträge.

Defensivspieler Poznanski wechselte vor dieser Spielzeit vom FC Kray an den Uhlenkrug. Der 23-Jährige ist flexibel einsetzbar, besitzt eine gute Zweikampfstärke und ist sehr zuverlässig. Der Student wurde durch einige Verletzungen ausgebremst und kam somit bisher nur auf sieben Meisterschaftsspiele für die Schwarz-Weißen.

ETB-Coach Damian Apfeld über Poznanski: "Kamil ist leider einer unserer Pechvögel in dieser Saison. Er hat sich als Neuzugang direkt in die Startformation an den ersten sechs Spieltagen gespielt. Seitdem haben ihn leider einige Verletzungen außer Gefecht gesetzt. Wir hoffen, dass er jetzt endlich fit bleibt und er in den letzten fünf Partien noch einige Minuten sammeln kann, um dann in der neuen Saison wieder voll angreifen zu können. Seine Zweikampfstärke mit extremen Kampfgeist und seine große Flexibilität in der Abwehrkette hat uns in dieser Spielzeit zu lange gefehlt. Umso mehr freuen wir uns auf sein zweites Jahr beim ETB."

Anders und allen voran besser verlief die aktuelle Serie derweil für Dominik Reichardt. Der ehemalige Spieler des ESC Rellinghausen ist Stammspieler und Leistungsträger im Apfeld-Team.

Ich bin mir sicher, dass wir auch in der kommenden Spielzeit Spaß haben werden und den Erfolg aus diesem Jahr bestätigen können. Das wird eine Herausforderung für uns, aber das macht ja auch den Reiz aus, diese Herausforderung anzunehmen Dominik Reichardt

In dieser Saison brachte es der Defensivspezialist bisher auf 26 Spiele und erzielte dabei seine ersten drei Liga-Tore für den ETB. Der 31-jährige Reichardt, der im Hauptberuf Lehrer ist und Sport sowie Wirtschaftswissenschaften an einer Duisburger Schule unterrichtet, geht in seine vierte Saison am Uhlenkrug.

"Es gab verschiedene Gründe beim ETB zu verlängern und noch ein Jahr zu bleiben. Diese Saison hat einfach riesigen Spaß gemacht. Da das Trainerteam komplett beim ETB bleibt und die Mannschaft zum größten Teil auch, möchte ich auch weiterhin gerne ein Teil des Teams sein. Ich bin mir sicher, dass wir auch in der kommenden Spielzeit Spaß haben werden und den Erfolg aus diesem Jahr bestätigen können. Das wird eine Herausforderung für uns, aber das macht ja auch den Reiz aus, diese Herausforderung anzunehmen", sagt Reichardt.