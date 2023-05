KFC Uerdingen: 30 Spiele, 10 Tore! Erfahrener Oberligaspieler unterschreibt

Der KFC Uerdingen hat es bald geschafft: In wenigen Wochen ist die enttäuschende Saison 2022/2023 vorbei. Die neue Serie wird bereits im Hintergrund auf Hochtouren geplant.

Der KFC Uerdingen will nach einer miserablen Saison 2022/2023 wieder neu angreifen und eine top Serie 2023/2024 spielen. Der Aufstieg, das ist der erklärte Auftrag für Neu-Trainer und -Sportchef Marcus John, der den 1. FC Bocholt frisch zum Regionalliga-Klassenerhalt führte und ab dem 1. Juli dann beim KFC übernimmt.

Aktuell haben die Krefelder zwölf Spieler für die neue Saison unter Vertrag. Mit Fabio di Gaetano hat der KFC nach RevierSport-Informationen auch den zweiten Zugang nach Maurice Haar (TuS Bövinghausen) unter Dach und Fach gebracht.

Der 1,63 Meter große Offensivspieler kommt in dieser Saison für TVD Velbert in 30 Spielen auf zehn Treffer. Insgesamt kommt der 26-Jährige auf 143 Oberligaspiele (44 Tore, 31 Vorlagen). Vier Jahre stand er in Velbert unter Vertrag, vier Spielzeiten absolvierte er auch beim VfB Hilden. Ab dem 1. Juli geht es dann für di Gaetano zum KFC Uerdingen.

Hier wird er dann auf seinen ehemaligen Hildener Mannschaftskollegen Pascal Weber treffen. Denn der 32-jährige Stürmer, der im Winter für 10.000 Euro Ablöse vom VfB zum KFC wechselte, wird auch über die Saison hinaus weiter für die Krefelder stürmen. "Ich bleibe beim KFC! Ich bin ja nicht hier hingekommen, um ein halbes Jahr zu spielen und mir dann wieder einen neuen Verein zu suchen. Wie meine Vita zeigt, bleibe ich gerne länger bei einem Verein. Daher war es für mich schnell klar, dass ich bleibe", sagte Weber gegenüber der "Rheinischen Post."

Mit Robin Udegbe, Levan Kenia, Maximilian Funk, Pascale Talarski, Kai-Bastian Evers, Pascal Weber, Alexander Lipinski sowie den Zugängen Maurice Haar (TuS Bövinghausen) und Fabio Gaetano (TVD Velbert) hat der KFC Uerdingen somit aktuell neun Spieler für die Saison 2023/2024 unter Vertag.

Mit Kevin Weggen, Maik Odenthal, Charles Atsoina und Philipp Meißner besitzt auch ein weiteres Quartett beim KFC Uerdingen gültige Arbeitsverträge bis zum 30. Juni 2024. Doch unter dem neuen Trainer und Sportchef John werden alle vier keine Rolle spielen und dürfen vorzeitig gehen - RevierSport berichtete.