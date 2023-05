VfB Homberg: Urgestein geht in seine 11 (!) Saison am Rheindeich

Der VfB Homberg hat Anfang Mai eine ganz besondere Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Ein Urgestein bleibt an Bord.

Mitten im Abstiegskampf der Oberliga Niederrhein hat der VfB Homberg eine ligenunabhängige Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht.

Die Verantwortlichen des VfB Homberg um Abteilungsleiter Wolfgang Graf, Cheftrainer Stefan Janßen und den sportlichen Leiter Frank Hildebrandt arbeiten längst mit großem Engagement am Kader für die Spielzeit 2023/2024, auch wenn noch nicht feststeht, in welcher Liga es dann weitergehen wird.

Jetzt hat "VfB-Urgestein" Thorsten Kogel seinen Vertrag verlängert, der gebürtige Oberhausener geht damit in seine elfte (!) Spielzeit im gelb-schwarzen Dress.

Der mittlerweile 27 Jahre alte Allrounder wurde in den Jugendmannschaften des MSV Duisburg ausgebildet und hat 22 Mal in der B-Junioren-Bundesliga gespielt.

2013 kam er an den Rheindeich und war 2013/2014 Kapitän der VfB A-Junioren in der Niederrheinliga. Im Sommer 2014 rückte er in die erste Mannschaft auf, für die er seitdem 87 Einsätze in der Regionalliga, rund 150 in der Oberliga und 34 in der Landesliga zu verzeichnen hat.

Zweimal war Kogel an einem Aufstieg des VfB Homberg als Stammspieler beteiligt, bei den damaligen "Feierlichkeiten" dirigierte er per Megafon eindrucksvoll seine Kollegen. "Auch sonst übernimmt Kogel, der sich auf vorbildliche Weise mit dem VfB Homberg identifiziert, neben dem Platz Verantwortung, er gehört seit längerem zum Mannschaftsrat und ist mittlerweile Kapitän. Neben seinen fußballerischen Qualitäten hat er also noch einiges mehr zu bieten, dementsprechend ist er bei den VfB-Fans ungemein beliebt. Wir freuen uns, dass 'Toto' weiter bei uns bleibt. Er ist sportlich und menschlich einfach sehr, sehr wichtig für den VfB Homberg", lobt Sportchef Hildebrandt.

Nun werden Kogel und seine Mannschaftskollegen alles daran setzen, dass der VfB Homberg auch in Zukunft in der Oberliga antreten darf. Sechs Spieltage vor Schluss liegen die Duisburger gerade einmal einen Punkt über dem Strich.