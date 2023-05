ETB: "Riesentalent" und "wichtiger Taktgeber" bleiben über den Sommer hinaus

Der ETB Schwarz-Weiß Essen plant die neue Saison. Zwei Spieler haben ihren Vertrag verlängert.

Bei der heißesten Personalie des ETB Schwarz-Weiß Essen herrscht seit Montag Klarheit. Noel Futkeu, mit 30 Saisontreffern der erfolgreichste Torjäger der Oberliga Niederrhein, wechselt zu Eintracht Frankfurt, wird dort in der zweiten Mannschaft auflaufen. Dass der 20-Jährige die Essener verlassen wird, war allerdings längst sicher.

Zwei weitere Spieler aus dem aktuellen Kader haben die Schwarz-Weißen nun aber über den Sommer hinaus gebunden. Am Dienstagmorgen gaben sie die Vertragsverlängerungen von Fatih Özbayrak und Labinot Kryeziu bekannt.

Der 26 Jahre alte Özbayrak kam vor der laufenden Saison von Ratingen 04/19 an den Uhlenkrug, wurde als Top-Transfer gefeiert. Doch Verletzungen bremsten den Mittelfeldspieler aus, so dass er bisher erst auf 20 Einsätze kommt, meist nach Einwechslung.

Das soll sich in der kommenden Spielzeit ändern. Er hoffe auf ein verletzungsfreies Jahr, betonte Özbayrak. "Der ETB hat sich sehr zum Positiven entwickelt, das bekommt man ja auch im Umfeld mit. Der Verein hat sich mittlerweile zu einer Adresse entwickelt, die für jeden Spieler in dieser Liga lukrativ ist. Das großartige Verhältnis, das ich zum Trainerteam und meinen Mitspielern aufgebaut habe, war ausschlaggebend für meine Verlängerung." Er wolle ein "mindestens genauso erfolgreiches Jahr" wie in dieser Runde erleben, so der stellvertretende Kapitän weiter.

Während Özbayrak längst ein etablierter Oberliga-Spieler ist, steht Kryeziu noch am Beginn seiner Laufbahn. Der ETB ist seine erste Seniorenstation. Der 20-jährige Defensivspieler kam im vergangenen Sommer aus der U19 von Rot-Weiss Essen. Auch er hatte in der Hinrunde mit Verletzungen zu kämpfen, absolvierte elf Oberliga-Partien.

Seine Verlängerung begründet der Youngster mit dem guten Verhältnis zum Trainerteam um Chefcoach Damian Apfeld. Kryeziu betont: "Wir wollen in der nächsten Spielzeit wieder oben angreifen, so wie wir das auch in diesem Jahr gemacht haben. Wir wollen fokussiert in die neue Saison gehen und unsere Ziele erreichen. Ich bin ein Essener Junge und hier beim ETB passt einfach alles für mich."

Damit sind die nächsten Entscheidungen fix, nachdem bereits die Trainer und einige weitere Spieler um Kapitän Frederik Lach mit Verträgen über den Sommer hinaus gebunden sind. Zudem stehen mit Almedin Gusic (FC Kray), Sekvan Rascho (SpVgg Steele), Brightney Igbinadolor (SV Sodingen) drei junge Neuzugänge fest.