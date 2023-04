SV Schermbeck: Mit Platzek und Grund - Angriff auf die Regionalliga? Das sagt der Sportchef

Kevin Grund und Marcel Platzek werden zur neuen Saison vom 1. FC Bocholt zum SV Schermbeck wechseln. Wir haben mit dem Sportchef gesprochen.

RevierSport hatte bereits zu Wochenbeginn vermeldet, dass Kevin Grund (35) und Marcel Platzek (32) sich zum 1. Juli 2023 dem SV Schermbeck anschließen werden.

Die beiden Ex-Profis von Rot-Weiss Essen wechseln vom Regionalligisten 1. FC Bocholt zum Oberligisten aus Westfalen. Das bestätigte uns nun auch Cem Kara, Sportchef der Schermbecker.

"Top-Transfer oder in diesem Fall Top-Transfers, dass sind immer so große Worte. Aber in diesem Fall kann wirklich nur von einem Transfer-Coup gesprochen werden. Dass es uns gelungen ist, die einstigen absoluten Fanlieblinge von Rot-Weiss Essen zu verpflichten, ist einfach nur sensationell. Wir sind alle sehr froh und glücklich", sagt Kara.

Er ergänzt gegenüber RS: "An diesem Coup waren der Vorstand und das Trainerteam beteiligt. Der Kontakt kam durch Richard Weber, der mit den beiden bei RWE zusammengespielt hat. Wir haben natürlich auch Glück, dass beide nun im Berufsleben sind und den ganzen Aufwand nicht mehr stemmen können. Beide sind top Typen, super Charaktere, der jeder Mannschaft guttun. Mit Kevin und Marcel gewinnen wir reichlich Erfahrung. Sie werden uns menschlich und sportlich sehr, sehr guttun. Wir freuen uns auf sie und hoffen auf eine geile Zeit mit Kevin Grund und Marcel Platzek."

266 Spiele, 88 Tore, 55 Vorlagen: mit dieser starken Bilanz im RWE-Trikot wechselte der zweifache Familienvater Marcel Platzek im Sommer 2021 zum 1. FC Bocholt und schoss diesen mit 39 Toren in die Regionalliga. Nun wird er in den letzten Spielen mit Sicherheit versuchen noch das eine oder andere Tor im Bocholt-Dress zu erzielen, damit der 1. FC Bocholt auch in der Saison 2023/2024 in der Regionalliga West spielt.

Kevin Grund in Zahlen: Rot-Weiss Essen: 326 Spiele, 26 Tore, 95 Vorlagen MSV Duisburg: 3 Spiele, kein Tor, keine Vorlage MSV Duisburg II: 109 Spiele, 11 Tore, 1 Vorlage 1. FC Bocholt: 51 Spiele, 3 Tore, 16 Vorlagen

Bei einem Transfer von Grund und Platzek liegt natürlich die Frage nahe, was denn die Ambitionen des SV Schermbeck für 2023/2024 sind. Etwa ein Aufstieg in die Regionalliga West? Immerhin gibt es in der Oberliga Westfalen zwei Aufstiegsplätze.

Aktuell liegt Schermbeck auf Rang elf - acht Punkte vor einem Abstiegsplatz. Kara antwortet: "Wenn der Kader steht, dann können wir uns gerne auch über Ziele unterhalten. Aber das ist noch nicht der Fall. Klar ist aber auch, dass wir eine noch bessere Saison als die aktuelle spielen und unsere Mannschaft weiterentwickeln wollen."