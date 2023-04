Die Spielvereinigung Schonnebeck hat zwei Vertragsverlängerungen bekannt gegeben. Simon Skuppin und Malick-Montell Mourtala bleiben den Schwalben erhalten.

Simon Skuppin und Malick-Montell Mourtala haben ihre Verträge bei der Spielvereinigung Schonnebeck jeweils um ein weiteres Jahr verlängert und bleiben dem Oberligisten somit auch in der kommenden Saison 2023/2024 erhalten. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

"Simon ist mittlerweile fast dienstältester Spieler in unserem Kader und hat sich in den vergangenen Jahren durch seinen unermüdlichen Einsatzwillen zu einem Paradebeispiel für unser Spiel entwickelt", sagte Christian Leben, Sportlicher Leiter der SpVg Schonnebeck und betonte: "Simon ist ein wichtiger Spieler, der sowohl als rechter Außenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, und hat mit seinen Leistungen immer wieder gezeigt, wie wichtig er für unser Spiel ist."

Skuppin wechselte zur Saison 2018/19 von der U19 von Rot-Weiss Essen zur SpVg Schonnebeck. Seitdem hat der 23-Jährige 103 Pflichtspiele für die Schwalben bestritten, 15 davon in der laufenden Saison (zwei Tore).

Über Monti Mourtala sagte Leben: "Monti Mourtala hat seit seinem Wechsel zu uns eine gute Entwicklung durchgemacht und ist zu einem wichtigen Faktor innerhalb unserer Mannschaft geworden. Auf ihn ist immer Verlass und er zeigt stets, dass er ein echter Teamplayer ist."

Monti Mourtala ist seit Sommer 2021 am Schetters Busch, er kam damals von der TSG Sprockhövel. Der 25-Jährige bringt es auf 52 Pflichtspieleinsätze für die Schwalben, in dieser Saison stand er 18-mal in der Oberliga Niederrhein auf dem Rasen.

Die SpVg Schonnebeck belegt derzeit den siebten Platz in der Oberliga Niederrhein. Am Sonntag (15 Uhr, live im RS-Ticker) sind die Sportfreunde Hamborn 07 zu Gast.