ASC Dortmund: Nächste wichtige Verlängerung - "Legende" bleibt in Aplerbeck

Nächste wichtige Vertragsverlängerung beim ASC Dortmund: Der Westfalen-Oberligist hat ein Urgestein an den Verein gebunden.

Sportlich läuft es überhaupt nicht beim ASC Dortmund. Der Klub aus der Oberliga Westfalen hat an diesem Jahr erst ein Spiel gewonnen und wartet inzwischen seit neun Spielen auf einen Sieg.

Dafür konnten die Aplerbecker nun einen weiteren Erfolg in ihren Kaderplanungen für die kommende Saison verbuchen, in der es wieder besser laufen soll.

Marcel Münzel hat seine Zusage für die Spielzeit 2023/24 gegeben. Damit bleibt dem Verein eine wichtige Identifikationsfigur erhalten. Denn der 32-Jährige verbrachte seine gesamte bisherigen Seniorenlaufbahn beim ASC, wird in der Vereinsmeldung zur Verlängerung als "Leader und Legende" bezeichnet.

Insgesamt kommt der defensive Mittelfeldspieler laut der Datenbank von transfermarkt.de auf 194 Pflichtspiel-Einsätze für die Dortmunder, in denen er 17 Tore erzielte. In der laufenden Saison bestritt er 22 Partien in der Oberliga, neun davon von Beginn an.

Münzel werde "sowohl auf als auch neben dem Platz eine sehr wichtige Rolle spielen. Wir freuen uns, dass du bleibst und deinem Legenden-Status alle Ehre machst", freut sich der ASC über den Verbleib.

Zuletzt war dem Revierklub, bei dem im Sommer der erfahrene Ex-Profi Marco Stiepermann als Spielertrainer einsteigen wird, bereits ein Coup mit der Vertragsverlängerung von Oberliga-Toptorjäger Maximilian Podehl gelungen.

Mit Jannik Benning, Max Kolberg (beide Hombrucher SV) und Len Wilkesmann (TSC Eintracht U19) stehen auch schon die ersten Neuzugänge für die anstehende Spielzeit fest.