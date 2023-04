Oberliga Niederrhein: Stadion des ETB SW Essen wird für Millionen modernisiert

Der ETB SW Essen kann sich freuen. Denn in Kürze soll der Startschuss für Bauarbeiten am Uhlenkrug fallen.

Der ETB SW Essen spielt eine tolle Saison in der Oberliga Niederrhein und ist derzeit nach Rot-Weiss Essen die Nummer zwei in der Stadt.

Nach dem 3:0 gegen St. Tönis belegt die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld den zweiten Platz. Doch Grund zur großen Freude gab es schon vorher, denn im März wurde das beschlossen, was die Essener gehofft haben.

In einer Pressemitteilung der Stadt Essen heißt es: "Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung den Baubeginn für die Arbeiten am Stadion Uhlenkrug beschlossen. Damit erfolgen auf der Sportanlage der Umbau eines Tennengroßspielfeldes in ein Kunstrasenfeld sowie der Bau eines neuen Naturrasens und einer Kunststoffrundlaufbahn."

Der Ascheplatz vor dem Stadion wird also durch Kunstrasenspielfeld ersetzt. So soll der aktuelle Standard erreicht werden, hinter dem die Anlage derzeit noch hinterherhinkt. In der Mitteilung heißt es, dass so die Zusammenführung des Trainings- und Spielbetriebes von Jugend- und Seniorenabteilung des dort beheimateten Vereins ETB Schwarz-Weiß Essen ermöglicht werden soll.

Neuer Platz vor dem Stadion, zudem ein neuer Rasen im Stadion. In der Mittelung heißt es: "Hierfür war zunächst eine Erneuerung ebenfalls als Hybridrasen vorgesehen. Aufgrund der Altlastenfunde und den damit einhergehenden Bodensanierungen, die zu erheblichen zeitlichen Bauverzögerungen führten, soll die Instandsetzung als Naturrasen erfolgen."

Dritte Maßnahme: Die Tennenrundlaufbahn im Stadion wird in eine Kunststoffrundlaufbahn mit Sprintstrecke und leichtathletischen Anlagen umgewandelt, um dem Essener Schulsport im Bereich Stadtwald/Rüttenscheid eine weitere Möglichkeit zur Sportausübung anzubieten.

Vor dem Umbau der Sportanlage muss zunächst die Sanierung der belasteten Flächen durchgeführt werden. Anschließend - vermutlich im Herbst - sollen dann die weiteren Arbeiten durchgeführt werden.

Geschätzte Kosten der gesamten Modernisierung: 2,3 Millionen Euro. Im Frühsommer 2024 soll alles fertig sein.