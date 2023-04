Oberliga Niederrhein: Trainer-Debüt in Kray endet mit Derby-Pleite, ETB neuer Zweiter

33. Spieltag in der Oberliga Niederrhein: Der FC Kray verliert das Essener Derby unter seinem neuen Trainer, der ETB und der KFC Uerdingen siegen.

Sollten keine Wunderdinge mehr passieren, wird im Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein keine Spannung mehr aufkommen.

Spitzenreiter SSVg Velbert hatte schon am Donnerstag einen Sieg eingefahren, während Verfolger VfB Hilden patzte. An diesem Sonntag erledigte immerhin der ETB Schwarz-Weiß Essen seine Hausaufgaben und wahrte seine kleine Außenseiter-Chance auf Platz eins.

Mit einem 3:0-Heimsieg gegen den SC St. Tönis schob sich der ETB auf den zweiten Platz. Der Rückstand auf Velbert beträgt allerdings zehn Punkte. Guiliano Zimmerling (20., 58.) und Marc Andre Gotzeina (82.) besorgten die Tore am Uhlenkrug.

Im Nordosten von Essen kassierte der FC Kray eine Derbyniederlage gegen die Spvg Schonnebeck. Beim 2:4 des so gut wie sicheren Absteigers feierte Sebastian Amendt sein Debüt als FCK-Trainer, nachdem Christian Knappmann überraschend zum TuS Bövinghausen gewechselt war.

Nachdem sich durch Gegentore in der ersten und dritten Minute eine herbe Pleite anbahnte, zeigten die Krayer zumindest Moral, kämpften sich auf 2:3 zurück und hielten das Spiel bis kurz vor Schluss offen (Der Spielverlauf zum Nachlesen).

Derweil ging der KFC Uerdingen einen Schritt in Richtung Versöhnung mit den Fans. Die Krefelder, die eine enttäuschende Runde spielen, gewannen 1:0 beim VfB Homberg (Der Spielverlauf zum Nachlesen).

Für Homberg war es die dritte Pleite in Serie. Die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen schwebt weiterhin in Abstiegsgefahr und ist unter den Strich gerutscht. Denn der 1. FC Monheim besiegte das abgeschlagene Schlusslicht FSV Duisburg mit 2:1, wodurch der FCM auf den ersten Nichtabstiegsplatz sprang.

Ein dickes Polster haben sich die Sportfreunde Hamborn in den letzten Wochen erarbeitet - am Sonntag blieben die Duisburger mit einem 2:1 gegen den SV Sonsbeck zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen. Derweil stehen die Zeichen bei TuRU Düsseldorf auf Landesliga - nach dem 0:2 gegen die Sportfreunde Baumberg schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt.