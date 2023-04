KFC Uerdingen: Einer der wenigen Leistungsträger fällt monatelang aus

Das passt zur Saison des KFC Uerdingen. Gegen den TSV Meerbusch zog sich ein Leistungsträger einen Kreuzbandriss zu.

Die Saison des KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein läuft einfach nur schlecht. Platz sechs, 17 Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter, dabei sollte es nach zwei Abstiegen in Serie eigentlich zurück in die Regionalliga gehen.

Doch davon ist die Mannschaft meilenweit entfernt. Im Sommer soll nun ein nächster Umbruch die Wende zum Besseren bringen. Der neue Trainer und Sportchef Marcus John wird viele der aktuellen Spieler dann nicht mehr in Krefeld begrüßen, auch wenn zwölf Akteure noch einen Vertrag beim KFC besitzen.

Einer davon ist Alexander Lipinski, mit dem hätte John sicher gerne weiter gearbeitet. Der Mittelfeldspieler konnte nämlich überzeugen, seine Bilanz in der Oberliga und im Niederrheinpokal. 33 Einsätze, 13 Tore, sieben Vorlagen.

Doch nun muss der 27-Jährige mindestens ein halbes Jahr aussetzen. Lipinski zog sich im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch (1:1) einen Kreuzbandriss zu. In der Pause wurde er ausgewechselt und durch Daniel Francis ersetzt. Mittlerweile wurde der Verdacht auf Kreuzbandriss bestätigt. Das gab der Verein bekannt.

Diese zwölf Spieler haben einen Vertrag beim KFC Uerdingen Robin Udegbe, Philipp Meißner, Leonel Kadiata, Maik Odenthal, Maximilian Funk, Kai-Bastian Evers, Kevin Weggen, Pascale Talarski, Levan Kenia, Alexander Lipinski, Charles Atsina und Felix Weber

In der Liga geht es für den KFC am Ostermontag (15 Uhr) beim VfB Homberg weiter. Dann können sich die Spieler für eine Weiterbeschäftigung empfehlen, nach einer Saison wo alle Spieler auf den Prüfstand kommen. Bei einer Niederlage droht dem KFC das Abrutschen auf den achten Platz.

Am Wochenende nicht helfen kann Phil Zimmermann, er erholt sich von den Folgen eines Kreuzbandrisses. Dafür bekam er aber mittlerweile einen neuen Vertrag angeboten, den er auch unterschrieb. „Phil hat bis zu seiner Verletzung starke Leistungen gezeigt und wir arbeiten gemeinsam daran, dass er gestärkt aus seiner Verletzungspause zurückkommen wird“, sagt der KFC-Vorsitzende Damien Raths.