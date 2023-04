ASC Dortmund: Verbleib oder Regionalliga-Wechsel? Oberliga-Toptorjäger hat entschieden

Die Zukunft von Maximilian Podehl, Top-Torjäger der Oberliga Westfalen in Diensten des ASC Dortmund, war bis zuletzt offen. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Auch in dieser Spielzeit ist Maximilian Podehl die Lebensversicherung des ASC Dortmund. Der 25-Jährige führt mit 18 Treffern die Torjägerliste der Oberliga Westfalen an und hat mehr als die Hälfte der 35 Saisontore des Klubs erzielt. Kein Wunder, dass der Mittelstürmer auch von höherklassigen Vereinen umworben wurde.

Und dennoch steht nun fest: Podehl wird über den Sommer hinaus in Dortmund-Aplerbeck auflaufen. Er hat seinen Vertrag bei den 09ern verlängert, das teilte der Verein am Dienstagmorgen mit.

"Was Maxi in den letzten Jahren für den ASC 09 geleistet hat, lässt sich nicht nur in Zahlen darstellen. Er wurde zu einer Identifikationsfigur des ASC und ist das Paradebeispiel, welchen Weg junge Talente gehen können", schrieben die Dortmunder auf Facebook. "Wir freuen uns sehr, dass du trotz aktueller Negativserie in der Liga und Angeboten anderer Vereine, auch in der neuen Saison weiter unsere Nummer 13 sein und uns mit deinen Ballkünsten verzaubern wirst."

Damit bleibt der Oberligist die einzige Seniorenstation in der Laufbahn des gebürtigen Dortmunders. Er war 2016 aus der U19 des TSC Eintracht zu den 09ern gewechselt. Seine stolze Bilanz seither: 114 Tore in 171 Einsätzen.

Noch nach dem 2:2 gegen Westfalia Rhynern am Sonntag - Podehl erzielte das zwischenzeitliche 1:0 - hatte sich der Angreifer "unschlüssig" mit Blick auf seine Zukunftsplanung gezeigt. Nun steht die Entscheidung für den Verbleib.

Damit kann Sportchef Samir Habibovic einen Haken hinter eine weitere wichtige Personalie setzen. Mit Marco Stiepermann wurde bereits ein prominenter Spielertrainer für die kommende Spielzeit verpflichtet, dazu kommen bisher vier Neuzugänge und einige Vertragsverlängerungen.