SpVg Schonnebeck: Matchwinner Lingk voller Vorfreude auf das Derby gegen Kray

Vier Spiele hat die SpVg Schonnebeck inzwischen in Folge gewonnen und dabei nur ein einziges Gegentor kassiert. Großen Anteil daran hat auch Schonnebecks Nummer eins Lukas Lingk.

Die SpVg Schonnebeck ist aktuell in bestechender Form. Seit der unglücklichen 1:3-Pleite gegen den ETB SW Essen konnten der Essener Oberligist vier Partien in Folge gewinnen und dabei gleich drei Mal zu Null spielen. Auch beim 2:0 gegen den 1. FC Monheim standen die Schonnebecker über weite Strecken der Partie sicher in der Defensive.

Sehr zur Freude von Torhüter Lukas Lingk. „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, bei dem uns am Ende der Platzverweis in die Karten gespielt hat“, beschrieb der 22-Jährige die Partie. „Wir haben es dann wirklich gut ausgespielt und zwei schöne Tore geschossen.“

Auch wenn er wenig überraschend an den Toren nicht beteiligt war, avancierte der SpVg-Keeper zum heimlichen Matchwinner, als er kurz nach der Pause zunächst einen Fernschuss sehenswert und kurze Zeit später einen abgefälschten Freistoß überragend entschärfen konnte.

Beide Trainer stellten auf der Pressekonferenz nach dem Spiel diese Paraden als mit spielentscheidend heraus. „Natürlich war das bei dem Freistoß irgendwie ein Reflex, aber es war auch ein bisschen Glück, dass der dann so genau auf meinen Fuß geht. Es war sehr wichtig, dass wir da nicht in Rückstand geraten sind, sonst wäre es gegen Monheim sehr schwer geworden“, meinte Lingk.

Am Anfang der Saison war alles sehr durchwachsen, da haben wir viel verloren, wichtige Spiele nicht gewonnen, aber momentan haben wir einfach einen Lauf Lukas Lingk

Durch die Siegesserie hat die SpVg mittlerweile einen komfortablen Vorsprung von 13 Punkten auf die Abstiegsränge, auch wenn die Tabelle noch durch einige ausgefallene Spiele ein wenig verzerrt ist. Der Schonnbecker Schlussmann hofft, dass die Zeit des Zitterns dadurch endgültig vorbei ist. „Am Anfang der Saison war alles sehr durchwachsen, da haben wir viel verloren, wichtige Spiele nicht gewonnen, aber momentan haben wir einfach einen Lauf.“

Die Gründe dafür nannte Lingk dann auch gleich mit. „Wir konzentrieren uns, spielen ruhig und auch der Zusammenhalt ist einfach da. Wenn mal ein Fehler passiert, ist das nicht schlimm, da wird nicht viel gemeckert und das sieht man dann auch in den Ergebnissen.“

Diese Tugenden werden auch in der kommenden Partie gefragt sein, denn am Ostermontag, den 10. April, geht es zum Derby an die Buderusstraße gegen den FC Kray. Ein Spiel, auf das sich Lingk besonders freut. „So ein Derby ist immer Motivation pur“, blickte die Schonnebecker Nummer eins voraus auf das Stadtduell. „Das ist ein Spiel, auf das ganz Essen schauen wird und da freuen wir uns sehr drauf, auch wenn das nicht leicht wird. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen, aber wir fahren natürlich da hin, um etwas mitzunehmen.“