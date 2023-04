Oberliga Niederrhein: Überraschung in Schonnebeck - Toptorjäger geht freiwillig eine Liga runter

Toptorjäger Calvin Küper von der SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein wird den Verein nach dieser Saison verlassen und freiwillig eine Liga tiefer spielen.

Calvin Küper von der SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein befindet sich derzeit in Topform. Mit 12 erzielten Saisontoren führt der Stürmer die interne Torjägerliste bei den Schwalben aus Essen an. In den letzten drei Partien erzielte Küper gleich vier Tore und war somit hauptverantwortlich für die jüngste Siegesserie seiner Mannschaft.

Am vergangenen Spieltag beim 4:1-Erfolg gegen den 1. FC Kleve traf der 22-jährige gleich doppelt. „Momentan läuft es echt gut. Ich bin klar im Kopf und kann deshalb befreit aufspielen. Des Weiteren genieße ich das Vertrauen vom Trainer und bin deshalb in der Lage, meine Leistungen so abzurufen”, erklärte Küper angesichts seiner guten Form.

Umso überraschender ist die Entscheidung des 12-Tore-Mannes, den Schwalben in der kommenden Saison den Rücken zu kehren und freiwillig eine Liga tiefer zu spielen. „Das kommt vielleicht etwas überraschend, aber in Zukunft wird sich bei mir in Sachen Uni und Job einiges ändern und ich habe mich dazu entschieden, dass ich mich mehr auf meine berufliche Laufbahn fokussieren werde. Deshalb werde ich in der kommenden Saison freiwillig eine Liga tiefer spielen.”

Bei welchem Verein genau der Stürmer in der kommenden Spielzeit anheuern wird, konnte Küper zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Einer Vertragsverlängerung in Schonnebeck sowie anderen Angeboten aus der Oberliga erteilte Küper eine Absage.

„Ich habe dem Verein in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde. Darüber hinaus habe ich auch Angebote von anderen Top-Teams aus der Oberliga erhalten, aber auch diese habe ich ausgeschlagen. Ich werde in der kommenden Saison definitiv eine Liga tiefer spielen. Wo die Reise genau hingeht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht sagen”, erklärte Küper in Bezug auf seine Zukunft.

Bis dahin will sich der junge Stürmer jedoch voll und ganz auf die restliche Saison der Schwalben fokussieren. Am morgigen Sonntag empfängt die SpVg Schonnebeck den 1. FC Monheim am Schetters Busch. In der darauffolgenden Woche steigt das Essener Stadtderby gegen den FC Kray.