Nach Dauerregen: Oberliga Niederrhein-Partie fällt aus

Auch an diesem Wochenende verhindert das Wetter eine Partie in der Oberliga Niederrhein. In Essen ist ein Platz nach Dauerregen nicht bespielbar.

Auch an diesem Wochenende macht das Wetter den Organisatoren in der Oberliga Niederrhein einen Strich durch die Rechnung. Die erste Partie am Sonntag (26. März) muss bereits ausfallen. Getroffen hat es den ETB Schwarz-Weiß Essen. Der Tabellendritte hätte eigentlich um 15 Uhr auf die Sportfreunde Baumberg treffen sollen. Doch "der Naturrasen am Uhlenkrug konnte die zahlreichen Regenfälle der letzten Tage nicht verarbeiten und ist unbespielbar", wie der Verein per Facebook mitteilte. Einen voraussichtlichen Nachholtermin gaben die Essener auch bereits bekannt. "Das Spiel wird voraussichtlich am 19. April um 19.30 Uhr nachgeholt", hieß es in der Erklärung des Vereins. Nachdem die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld unter der Woche ein 0:1 gegen TVD Velbert kassierte, können die Spieler an diesem Wochenende Kraft für die folgenden Aufgaben in der Oberliga sammeln. Platz zwei ist für die Essener noch absolut in Greifweite.

