Oberliga Niederrhein: SSVg Velbert dreht Partie, ein Spiel kurzfristig abgesagt

In der Oberliga standen nur neun statt zehn Spiele auf dem Programm, weil eine Partie kurzfristig abgesagt werden musste. An der Spitze siegt die SSVg Velbert weiter.

Am Mittwoch stand in der Oberliga Niederrhein der 30. Spieltag auf dem Programm. Zehn Spiele, nur der KFC Uerdingen hatte spielfrei.

Dafür war der Spitzenreiter im Einsatz. Und beim 3:1-Sieg beim SC St. Tönis musste die SSVg Velbert das erste Tor nach über 630 Minuten einstecken. Sieben Mal hielt die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas die Null. Dann kam Konstantin Möllering und traf zur frühen Führung für St. Tönis, die Yasin-Cemal Kaya in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgleichen konnte.

Nach dem Wechsel war es Cellou Diallo, der den Favoriten auf die Siegerstraße brachte. Kayas 3:1 nach 59 Minuten brachte die Vorentscheidung.

Durch den erneuten Dreier der SSVg konnte der VfB Hilden trotz des ungefährdeten Erfolgs beim Schlusslicht FSV Duisburg nicht näher an die Spitze rücken.

Immerhin ging es einen Platz hoch auf Rang zwei, da der ETB SW Essen beim TVD Velbert eine späte 0:1-Niederlage einstecken musste.

Im Tabellenmittelfeld hat die SpVg Schonnebeck durch das 2:0 gegen TuRU Düsseldorf einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Am Tabellenende scheinen die Lichter für vier Teams bereits aus zu sein. Der FSV Duisburg (0:2 gegen Hilden), der FC Kray (1:1 beim MSV Düsseldorf), der Cronenberger SC (Partie abgesagt) und TuRU Düsseldorf können schon fast für die Landesliga planen.

Für die letzten beiden Abstiegsplätze bewerben sich weiterhin acht Teams. Auch die SF Hamborn, die in Ratingen lange führten, am Ende dennoch fast mit leeren Händen dastanden, weil Ali Hassan Hammoud in der Nachspielzeit das 2:1 erzielte. Doch Pascal Spors hatte in der 95. Minute noch eine Antwort parat - womit Hamborn immerhin einen Zähler aus Ratingen entführen konnte.

Auch der 1. FC Kleve darf sich als moralischer Sieger fühlen. In Sonsbeck stand es schnell 0:2, später 3:1 für die Gastgeber, die sogar in doppelter Überzahl spielten nach zwei Platzverweisen gegen Kleve. Doch Danny Rankl erzielte in der 94. Minuten den nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich für den FCK.

Und neben Kleve und Hamborn punktete auch der VfB Homberg. Und das gleich dreifach, denn bei den SF Baumberg reichte ein Treffer nach 78 Minuten zum Auswärtssieg.

Alle Ergebnisse der Oberliga Niederrhein in der Übersicht

SpVg Schonnebeck - TuRU Düsseldorf 2:0

Ratingen - SF Hamborn 2:2

SC Union Nettetal - TSV Meerbusch 2:2

TVD Velbert - ETB Schwarz-Weiß Essen 1:0

FSV Duisburg - VfB Hilden 0:2

MSV Düsseldorf - FC Kray 1:1

Cronenberger SC - 1. FC Monheim - das Spiel musste abgesagt werden, da ein Flutlicht nicht funktionierte

SV Sonsbeck - 1. FC Kleve 3:3

SC St. Tönis - SSVg Velbert 1:3

Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg 0:1