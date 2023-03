Oberliga Niederrhein: ETB SW Essen holt "Straßenfußballer" als ersten Zugang

Der ETB SW Essen hat für die kommende Saison ein erstes Talent verpflichtet. Es kommt vom Stadtrivalen aus Steele.

Der ETB SW Essen spielt eine tolle Saison in der Oberliga Niederrhein. 14 Spieltage vor dem Ende der Saison liegen die Essener auf einem hervorragenden dritten Platz.

Da nach oben trotzdem nicht viel geht, da die SSVg Velbert einsam an der Tabellenspitze thront, können die Verantwortlichen des ETB die neue Spielzeit planen.

Und hier hat der ETB den ersten Transfer getätigt. Vom Stadtrivalen SpVgg Steele (Landesliga Niederrhein 3) wechselt Sekvan Azad Rascho an den Uhlenkrug.

Der Mittelfeldspieler, der aus der U19 des FC Kray nach Steele kam, ist heiß auf die neue Aufgabe in einer neuen Liga: "Ich freue mich, dass ich in der nächsten Saison für den ETB auflaufen darf. Der Verein hatte mich zu einem Gespräch eingeladen und im Anschluss war mir direkt klar, dass ich bei den Schwarz-Weißen zusagen werde. Der ETB bietet jungen Spielern eine Zukunft und ist auf jeden Fall eine Chance für mich. Es ist eine große Herausforderung, aber die traue ich mir auf jeden Fall zu. Ich bin in Essen aufgewachsen und der ETB war schon immer eine attraktive Adresse. Aber für die erste Mannschaft spielen zu dürfen ist noch mal etwas ganz Anderes. Ich freue mich mega darauf. Ich halte sehr viel von Damian Apfeld und möchte unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Am Uhlenkrug setzt man auf junge Spieler, hat aber auch einige erfahrene Akteure in seinen Reihen. Ich freue mich, von diesen Spielern und dem Trainerteam zu lernen.“

Und Apfeld hat sicher vor, dem Spieler viel mit auf den Weg zu geben. Nach der Verpflichtung sagte er: "„Wir freuen uns, dass wir Sekvan zur neuen Saison am Uhlenkrug begrüßen dürfen. Er ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und gehört zu der Kategorie Straßenfußballer. Er ist ein sehr fleißiger Spieler, der unheimlich viel investiert. Er ist ein talentierter Mittelfeldspieler, bei dem aber noch viel Luft nach oben ist. Sekvan konnte in seinen ersten Monaten im Seniorenbereich schon auf sich aufmerksam machen. Wir werden ihn in der kommenden Saison in allen Bereichen unterstützen, damit er sich weiterentwickeln und wachsen kann. Wir haben ja auch in dieser Spielzeit schon gezeigt, dass sich junge Spieler sehr gut bei uns entwickeln können."