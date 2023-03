Sportfreunde Siegen: 56-maliger Regionalligaspieler unterschreibt

Die Sportfreunde Siegen kämpfen aktuell um den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen. Im Hintergrund wird aber auch der neue Kader 2023/2024 geplant.

Vom Breitenbach- ins Leimbachtal: Die Sportfreunde Siegen vermelden mit Arthur Tomas den dritten Neuzugang für die kommende Saison. Der 28-jährige Linksverteidiger kommt vom Nachbar-Klub aus Kaan-Marienborn und unterschreibt einen längerfristigen Vertrag.

Seit 2016 bereits schnürt der Defensivspieler seine Schuhe für den Nachbarn aus Kaan. In der laufenden Saison bestritt er 15 Spiele in der Regionalliga West und stand dabei 1126 Minuten auf dem Feld. Er war in der ersten Saisonhälfte klarer Stammspieler im Team von Kaan-Trainer Thorsten Nehrbauer.

Ebenfalls war Tomas in der Startelf beim DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen den 1.FC Nürnberg im Leimbachstadion. Zuvor stand er beim TSV Steinbach/Haiger unter Vertrag und lief für beide Vereine bislang 56-mal in der Regionalliga (ein Tor) und 125-mal in der Oberliga auf (vier Tore).

Tomas, der in den letzten Jahren das ein oder andere Derby gegen die Sportfreunde bestritten hat, sagte bei seiner Unterschrift bei den Sportfreunde, dass neben den konstruktiven und positiven Gesprächen mit dem sportlichen Leiter Ottmar Griffel und Cheftrainer Patrick Helmes allen voran die Fans und die Stimmung ausschlaggebend gewesen seien.

Zuvor hatten die Sportfreunde Siegen schon Marvin Hartmann (TSV Steinbach Haiger) und Lars Schardt (TuS Erndtebrück) für die Saison 2023/2024 verpflichtet.

Tomas: "Die Duelle gegen Siegen waren immer hitzig und die starke Fanbasis der Sportfreunde hat für mitreißende Stimmung auf den Rängen gesorgt. Ich freue mich darauf, das in der nächsten Saison von der anderen Seite zu erleben und möchte der Mannschaft helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen."

Während des Termins auf der Geschäftsstelle ordnete auch Griffel den Transfer ein: "Wir sind sehr froh, Arthur für uns gewonnen zu haben. Mit ihm gewinnen wir enorme Qualität hinzu. Er verkörpert absoluten Siegeswillen und Siegermentalität. Mit seiner vorbildlichen Einstellung zum Sport ist er ein Riesengewinn für den Verein und die Mannschaft."