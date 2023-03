In der Oberliga Niederrhein sorgt Noel Futkeu für Furore. Der 20-Jährige erzielte für den ETB Schwarz-Weiß Essen bereits 25 Saisontore. RS hat mit ihm gesprochen.

Noel Futkeu ist seit Monaten in einer hervorragenden Verfassung. Der Stürmer des Essener Traditionsklubs ETB Schwarz-Weiß Essen führt mit 25 Toren (sechs Vorlagen) in 25 Partien die Torjägerliste der Oberliga Niederrhein an und ist auf dem besten Weg, Torschützenkönig zu werden. Sein ärgster und einziger Verfolger ist Oguz Ayan vom TSV Meerbusch, der bislang 23 Treffer erzielte.

Beim 5:0-Sieg gegen den SV Sonsbeck schnürte der 20-jährige Futkeu einen Dreierpack. Es ist klar, dass solche starken Leistungen Begehrlichkeiten – auch in höherklassigen Ligen – wecken.

Bereits am Montag bestätigte Andreas Winkler, Futkeus Berater, gegenüber RS das Interesse mehrerer Vereine aus der Regionalliga West. Wohin sein Weg führt, ist noch nicht klar.

RevierSport hat mit dem gebürtigen Essener Noel Futkeu (20), der zwischen 2019 und 2021 für Rot-Weiss Essen sieben Pflichtspiele (ein Tor) bestritt, über seine Top-Form und die Zukunft gesprochen.

Aktuell sieht es nach einem Abschied aus, aber ich bin dem ETB trotzdem für alles dankbar. Sowohl der Weg über eine U23 als auch der Weg über einen Traditionsverein kommen für mich infrage. Ich bin bereit für beide Aufgaben. Noel Futkeu über seine Zukunft.

Noel Futkeu, 25 Tore in 25 Spielen! Sie sind der Top-Torjäger der Oberliga Niederrhein. Hätten Sie gedacht, dass es nach der schwierigen Zeit bei Köln II auf Anhieb so gut beim ETB läuft?

Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass es so extrem gut laufen wird. Das macht mir alles momentan unheimlich viel Spaß. 25 Tore sind natürlich eine tolle Quote, aber das habe ich meinen Mitspielern zu verdanken. Die Assists sind manchmal noch schöner als die Tore (lacht).

Was haben Sie sich für die restliche Saison vorgenommen? Haben Sie sich sogar eine persönliche Tormarke gesetzt, die Sie gerne erreichen würden?

Ich will natürlich weiterhin der Mannschaft mit meinen Toren und meiner Art zu spielen weiterhelfen. Eine Tormarke habe ich mir nicht gesetzt, aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich noch ein paar Treffer erziele.

Sie stehen bei vielen höherklassigen Vereinen auf dem Zettel. Was ist der nächste Schritt in Ihrer Karriere für Sie?

Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht und bin selbst gespannt, was der nächste Schritt sein wird. Aktuell sieht es nach einem Abschied aus, aber ich bin dem ETB trotzdem für alles dankbar. Sowohl der Weg über eine U23 als auch der Weg über einen Traditionsverein kommen für mich infrage. Ich bin bereit für beide Aufgaben.

Welche Erfahrungen haben Sie aus der Zeit bei Köln II mitgenommen, die Sie bei Ihrer nächsten Entscheidung beeinflussen?

Ich hatte eine unglückliche Zeit in Köln, aber nichtsdestotrotz weiß ich jetzt, worauf es ankommt. Fleiß wird belohnt.