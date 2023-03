Oberliga Westfalen: Münster II wie die Profis, Krankenwagen-Einsatz in Sprockhövel

Die Reserve von Preußen Münster holt sich die Tabellenführung in der Oberliga Westfalen von TuS Bövinghausen. In Sprockhövel gab es derweil einen Schreckmoment.

Der 21. Spieltag der Oberliga Westfalen hatte mit einer Überraschung begonnen. Spitzenreiter TuS Bövinghausen verpasste es gegen Schermbeck vorzulegen und verlor 1:2. Die Chance für die Verfolger, sich wieder an die Dortmunder anzunähern. Für Preußen Münster II ging es sogar um die Tabellenführung.

Für die Preußen reichte bereits ein Zähler, um Platz 1 zu erobern und es der Regionalliga-Mannschaft gleich zu tun. Beim ASC 09 Dortmund verspielten die Münsteraner zwar ein 3:1, holten sich nach dem 3:3 aber dennoch die Tabellenspitze. Deniz-Fabian Bindemann (2) und Luca Steinfeldt trafen für Münster, Florian Rausch und Doppelpacker Maximilian Podehl bei den Aplerbeckern. Aufsteigen dürfen die Münsteraner aber nicht.

Die Verfolger des Spitzenduos konnten aus dem Bövinghausen-Patzer nur wenig Profit schlagen. Der SC Paderborn II hatte in einem am Ende emotionalen Spiel gegen TuS Ennepetal mit 0:1 das Nachsehen. Stefan Siepmann besorgte per Kopf den Ennepetaler Treffer, den Paderborn nicht ausgleichen konnte. Zudem sah Koray Dag beim SCP Rot (64.), ein gebrauchter Tag für die Ostwestfalen. Ennepetal hingegen war im Tabellenkeller der Gewinner des Spieltags und verließ mit dem Dreier die Abstiegszone.

Auch Westfalia Rhynern hatte Probleme, mit der Spitze mitzuhalten. Bei Victoria Clarholz kam der Tabellenvierte nicht über ein torloses Remis hinaus.

Davon profitierte vor allem der FC Gütersloh. Bei der SpVgg Vreden taten sich auch die Gäste lange schwer, am Ende erlöste Kevin Freiberger (77.) den FCG. Der zieht mit Paderborn und Rhynern gleich, alle drei liegen jetzt bei 36 Punkten acht beziehungsweise sechs Zähler hinter dem neuen Spitzenreiter Münster.

Die Sportfreunde Siegen spielten gegen die SG Finnentrop-Bamenohl 1:1. Das Remis bedeutet zugleich Platz 17 für die Siegener. Tabellenschlusslicht Delbrücker SC unterlag Eintracht Rheine mit 1:2, TuS Erndtebrück und der 1. FC Gievenbeck trennten sich 2:2.

Die TSG Sprockhövel kam im eigenen Stadion gegen die Sportfreunde Lotte so richtig unter die Räder. Zur Halbzeit lag die TSG bereits mit 0:4 hinten, am Ende stand es 0:5 - Leon Gino Schmidt (2), Angelos Kerasidis, Fatlum Elezi (Elfmeter) und Fares Hadj trafen für die Sportfreunde. in der zweiten Halbzeit kam es dann richtig bitter für die Hausherren: Wegen einer schweren Verletzung eines Sprockhöveler Spielers und einem Krankenwageneinsatz wurde das Spiel in der 62. Minute für lange Zeit unterbrochen (Später mehr dazu auf RevierSport.de).