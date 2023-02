SV Schermbeck: Dickes Brett gegen Bövinghausen - Trainer Salha erklärt den Plan

Am 21. Spieltag der Oberliga Westfalen trifft der SV Schermbeck auf den TuS Bövinghausen. SV-Cheftrainer Sleiman Salha und seine Mannschaft wollen sich nicht verstecken.

Der SV Schermbeck trifft am kommenden 21. Spieltag der Oberliga Westfalen auf den TuS Bövinghausen. Die Mannschaft von Ex-BVB-Spieler Kevin Großkreutz führt derzeit die Tabelle mit einem Zähler Vorsprung an. Der kommende Gegner aus Schermbeck hat nach schwieriger Vorbereitung wieder zurück in die Spur gefunden.

Am vergangenen Spieltag trennte sich der SV Schermbeck nach einer starken Leistung mit 1:1 vom ASC Dortmund. Für den SV traf Tolga Özdemir kurz vor der Pause zum Ausgleich. „Der ASC hat aus meiner Sicht ein ähnliches sportliches Niveau wie der TuS Bövinghausen. Wir haben am vergangenen Spieltag eine gute Leistung gezeigt und hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen”, erklärt Schermbecks Cheftrainer Sleiman Salha in Bezug auf das Unentschieden.

Das Hinspiel zwischen Schermbeck und Bövinghausen am 4. Spieltag verlor der SV knapp mit 2:3. Bövinghausens Elmin Heric erzielte während der Partie alle drei Tore für die Dortmunder. Beim Rückspiel will sich der Underdog vom SV jedoch nicht verstecken und möglichst nach drei sieglosen Spielen in Folge einen Dreier einfahren.

„Nach der schwierigen Winterpause ist bei uns eine deutliche Steigerung zu erkennen. Nachdem wir viele verletzte Spieler hatten und nach der Tragödie mit Bilal Özkara haben wir allmählich wieder unsere Leistungsobergrenze erreicht. Gegen Bövinghausen gibt es nur eine Marschrichtung. Wir wollen unsere Identität nicht verlieren und unser Spiel durchziehen", erklärte Salha.

Zwar habe man es nach Aussagen des Trainers im Hinspiel versäumt, das Spiel zu gewinnen, dennoch will sich der SV vor dem erneuten Aufeinandertreffen beider Mannschaften nicht verstecken. „Wir fahren dahin, um zu gewinnen.”

„Der TuS Bövinghausen macht vieles richtig”

SV-Trainer Salha erwartet gegen den Spitzenreiter aus Bövinghausen ein „brutal schweres Spiel”, dennoch kündigte der Trainer an, dass seine Mannschaft sich nicht verstecken wolle, auch wenn der Respekt vor dem kommenden Gegner groß ist.

„Wir werden auf eine Top-Mannschaft treffen. Viele Vereine in der Oberliga investieren viel Geld, aber Geld alleine reicht nicht. Der TuS Bövinghausen macht vieles richtig. Bei ihnen steckt viel gute Arbeit dahinter und der Verein wächst schnell. Sie sind auf einem guten Weg und ich erwarte ein brutal schweres Spiel. Dennoch wollen wir gegen sie bestehen und drei Punkte holen”, bilanzierte Salha in Bezug auf den kommenden Gegner.