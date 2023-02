TuS Bövinghausen: So erklärt Kapitän Haar den dominanten Derbyauftritt

Nach dem 4:0-Sieg des TuS Bövinghausen über den ASC 09 Dortmund scheint der Aufsteiger wieder in der Spur zu sein. Kapitän Haar erklärt die Gründe für den starken Auftritt.

Im Dortmunder Stadtderby der Oberliga Westfalen bezwang der TuS Bövinghausen den ASC 09 Dortmund klar und deutlich mit 4:0. Hier geht es zum Spielbericht. Über die gesamte Partie hinweg ließen die Bövinghausener hinten wenig zu und zeigten sich vor dem Tor sehr effizient.

Kapitän Maurice Haar strahlte nach der Partie über das ganze Gesicht: „Es ist unbeschreiblich. Wir hatten vorher so einen riesen Druck, da wir letzte Woche verloren haben. Dazu kommt noch, dass wir in der Halle gegen Aplerbeck eine Niederlage einstecken mussten." Die 2:3-Halbfinalniederlage gegen den ASC bei den Dortmunder Hallenstadtmeisterschaften sollte nach diesem Derbysieg keine Kopfschmerzen mehr bereiten.

Der Druck war da, aber ich denke, dass wir verdient gewonnen haben, die Freude ist riesig.“ Dass sich der Kapitän in der zweiten Hälfte noch in die Torschützenliste eintragen konnte, sei für ihn nur ein Bonus. In der vergangenen Woche verlor Bövinghausen im ersten Spiel nach der Winterpause überraschend gegen die Sportfreunde Lotte.

Nicht nur bei Haar erzeuge jede Niederlage in dieser Saison eine hohe Erwartung an das nächste Spiel: „Die meisten Spieler haben es aber ausgeblendet. Als Mannschaft haben wir früh damit abgeschlossen, auch dank Kevin Großkreutz. Der hat uns direkt am Sonntag klar gemacht, dass wir das Spiel gegen Lotte abhaken und uns auf den ASC fokussieren“ Die Ansprache habe bei der gesamten Mannschaft sofort Wirkung gezeigt und den Grundstein für den Erfolg im Derby gelegt.

Derby vor großer Kulisse

Gegen den ASC gaben die Gastgeber von Anfang an den Ton an, was auch den Kapitän zufrieden stimmte: „Die Jungs haben es gut umgesetzt. Unsere Trainingswoche war sehr gut, da hat keiner mehr mit irgendeiner Niederlage gehadert. Es zeugt von Charakter, wenn wir so einen kleinen Fehler direkt abschütteln können und oben dran bleiben.“ Bövinghausen konnte mit dem Derbysieg den Abstand auf den Tabellenersten Preußen Münster II egalisieren.

Neben dem Sieg freute sich Haar auch über die zahlreich erschienenen Zuschauer: „Es hat uns in die Karten gespielt, dass der BVB auswärts gespielt hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, gerade auch für den Dortmunder Fußball, dass die beiden höchsten Mannschaften im Amateurbereich so ein Interesse wecken.“

Auch persönlich freute es den Innenverteidiger, wieder vor größerem Publikum aufzulaufen: „Es macht schon Spaß, jeder träumt davon, irgendwann als Profi vor 70.000 Leuten zu spielen. Natürlich kann man das mit diesem Spiel nicht vergleichen, aber je mehr da sind, desto schöner ist es. Gerade wenn man gewinnt“.