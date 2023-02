Oberliga: Aus Guinea zum Leistungsträger in Velbert

Seit Cellou Diallo 2012 nach Deutschland kam, hat der Offensivspieler 60 Mal in der Regionalliga gespielt. Jetzt kämpft er mit der SSVg Velbert um den Aufstieg.

Über zehn Jahre lebt Cellou Diallo mittlerweile in Deutschland. 2012 kam der heute 27-Jährige als Flüchtling aus Guinea nach Deutschland.

Anfänglich in der Kreisliga aktiv, spielte sich Diallo schnell nach oben. Für den SV Rödinghausen, den SC Verl und die SG Wattenscheid 09 sammelte Diallo 60 Einsätze in der Regionalliga West.

„Ich hatte tatsächlich keine wirklichen Erwartungen, sondern war einfach nur froh, in Deutschland ein neues Kapitel aufzuschlagen“, erklärt Diallo in einem Interview mit dem Portal "fussball.de". „Mein Motto war schon immer: Einfach machen - und nicht zu viel nachdenken.“ Diese Einstellung habe ihm auch beim Weg von der Kreis- bis in die Oberliga geholfen.

Seit Januar 2020 geht Diallo nun für die SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein auf Punktejagd. In dieser Spielzeit stand er in jedem Spiel in der Startelf, erzielte in 22 Spielen neun Treffer und legte sechs weitere auf. Auch Dank ihm ist der Verein auf Aufstiegskurs und darf an die Regionalliga denken.

Über seine Rückkehr in die Viertklassigkeit würde sich auch der 27-Jährige freuen. „Es war schon großartig. Ich habe bei meinen Stationen in Rödinghausen, Verl und Wattenscheid viel gelernt und bin sehr glücklich, so hoch gespielt zu haben“, denkt Diallo zurück und träumt auch in Velbert von dieser Bühne. „Es wäre fantastisch, wenn ich bald mit der SSVg Velbert noch einmal in der 4. Liga spielen könnte.“

Eine Ausbildung hat der Offensivspieler ebenfalls abgeschlossen. Derzeit arbeite er allerdings nicht in seinem gelernten Beruf als Sport- und Fitnesskaufmann. „Ich habe die Ausbildung bei einem Fitnessstudio in Wattenscheid absolviert - größtenteils, während ich vereinslos war. Jetzt liegt der Fokus erst einmal wieder komplett auf Fußball“, ist Diallo derzeit noch voll auf seine aktive Karriere fokussiert – die mit einem Aufstieg wieder in der Regionalliga weiterginge.