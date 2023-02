Oberliga Niederrhein: Vier Rote Karten in Meerbusch, Uerdingen fällt auf Platz fünf

Nach dem 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein liegt Aufstiegsaspirant KFC Uerrdingen nur noch auf Platz fünf. In Meerbusch fliegen vier Spieler vom Platz, Schonnebeck verliert.

23. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. Erstmals seit der Winterpause standen wieder zehn Spiele an einem Wochenende auf dem Plan. Der Spitzenreiter SSVg Velbert legte bereits am Freitagabend vor. Mit einem knappen 1:0-Sieg über den Cronenberger SC baute das Team von Dimitrios Pappas seine Vorsprung wieder auf sechs Zähler aus.

Die Verfolger ETB SW Essen und KFC Uerdingen wollten am Samstag nachlegen, doch beide scheiterten vor heimischem Publikum überraschend. Die Sportfreunde Hamborn gewannen in Essen mit 2:1, der SV Sonsbeck in Uerdingen mit 1:0.

Am Sonntag rutschte der KFC Uerdingen dann sogar vom dritten Platz der Tabelle auf Rang fünf ab. Denn sowohl Germania Ratingen als auch der VfB Hilden schoben sich mit einem Sieg vorbei an den Krefeldern. In Meerbusch wurde es mit vier Roten Karten unschön.

Die Hildener bekamen es mit Kellerkind FC Kray zu tun. Bereits nach wenigen Sekunden ertönte der erste Pfiff: Elfmeter für den VfB. Patrick Percoco verwandelte zur frühen Führung und sorgte dafür, dass die Elf von Christian Knappmann wieder einmal nur hinterherlief. Immerhin: Vor der Pause vermieden die Essener die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gianluca di Meo auf 2:0 (55.). Youssef Kamboua verkürzte zwar nochmal auf 1:2 (67.), doch Robin Müller (81.) und Len Heinson (89.) brachte den Hildenern kurz vor Schluss die 4:1-Entscheidung.

Germania Ratingen musste sich die drei Punkte beim VfB Homberg hart erkämpfen. Die Gastgeber gingen früh durch Andres Dimas in Führung (32.). Doch im zweiten Durchgang meldete sich die Germania zurück. Ali Can Ilbay und Moises Lamidid drehten die Partie und schossen Ratingen auf Platz drei.

Das Spiel gedreht hätte beinahe auch die SpVg Schonnebeck. Beim SC St. Tönis holten die Schwalben einen 0:2-Rückstand auf. Linus Krajac (7.) und Alfred Appiah (22.) brachten den Gastgeber in Führung. Die Antwort folgte von Simon Skuppin (32.) und Nermin Badnjevic (72.). Doch unmittelbar nach dem Ausgleichstreffer war der SC wieder zur Stelle. Mats Platen besorgte den 3:2-Endstand und sorgt dafür, dass Schonnebeck auf Platz zehn abrutscht.

Packend wurde es im Duell des Fünften gegen den Sechsten. Die Sportfreunde Baumberg empfingen den TVD Velbert. Nach nur 18 Minuten besorgte Tom Klaaßen die Führung für die Gastgeber. Doch der TVD drehte die Partie. Fabio di Gaetano (41.) und Alex Fagasinski (64.) stellten auf 2:1 für Velbert. Das letzte Wort hatte aber Patrick Salata, der für die 2:2-Punkteteilung sorgte (77.).

Ebenfalls spektakulär, allerdings aus den falschen Gründen, wurde es in Meerbusch. Dort ging der MSV Düsseldorf zunächst durch King Manu mit 1:0 in Führung (16.), verlor aber durch einen Doppelpack von Oguz Ayan (50./79.) mit 1:2. In der Schlussphase wurde es allerdings unschön. King Manu (75.) und Maximilian Nadidai (96.) vom MSV sowie Memlan Darwish (93.) vom TSV flogen mit Glatt-Rot vom Platz. Dazu sah Düsseldorfs Keeper Florian Ricken Gelb-Rot (95.)

Im Tabellenkeller sendet der FSV Duisburg ein Lebenszeichen. Bei Union Nettetal besorgte Toni Markovic spät den 1:1-Ausgleich (85.). Zuvor war Dilon Istrefi für Nettetal erfolgreich. Duisburg verkürzt den Rückstand auf Kray damit auf zwei Zähler. Der 1. FC Monheim drehte das Spiel nach frühem 0:1 Rückstand bei TuRU Düsseldorf zum 2:1. Doch ein Treffer in der Nachspielzeit sicherte TuRU einen Zähler.