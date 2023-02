KFC Uerdingen: Das sagt Keeper Udegbe über "extremen Rückschlag"

Nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Sonsbeck zum Restrundenstart sprach KFC-Keeper Robin Udegbe über die große Enttäuschung. Die Spieler des KFC Uerdingen stellten sich den Fans.

Eigentlich wollte der KFC Uerdingen zum Restrundenauftakt zur Aufholjagd auf die Spitze der Oberliga Niederrhein blasen. So hatte KFC-Trainer Björn Joppe bereits verkünden lassen, dass „wenn wir unser Ziel erreichen wollen, dann dürfen wir uns keine Patzer mehr erlauben.“ Doch genau zu so einem Patzer kam es im Duell gegen den SV Sonsbeck.

"Kalte Dusche" zum Restrunden-Auftakt

Gegen den Aufsteiger mussten sich die Uerdinger vor heimischen Publikum mit 0:1 geschlagen geben. Im Rennen um den Aufstieg ein Rückschlag, denn nun beträgt der Abstand zu Spitzenreiter SSVg Velbert - bei zwei weniger absolvierten Partien - elf Zähler. Auch den Ausrutscher des Zweitplatzierten ETB Schwarz-Weiß Essen (1:2-Niederlage gegen SF Hamborn) konnte die Joppe-Elf nicht für sich nutzen.

Dementsprechend groß war die Enttäuschung über die Niederlage bei KFC-Keeper Robin Udegbe: „Ein extremer Rückschlag. Wir haben viel investiert in den letzten Wochen. Das war jetzt eine kalte Dusche, die wir bekommen haben. Die haben wir uns in der Form natürlich nicht so vorgestellt. Wir haben es nicht geschafft unsere Leistung auf den Platz zu bringen.“

Besonders leid tun Udegbe die Fans, die wieder einmal einen Misserfolg ihrer Mannschaft hinnehmen mussten: „Es ist extrem enttäuschend und extrem bitter, nachdem uns die Fans das Spiel über voll unterstützt haben. Dann tut es einem auch leid, es nicht zurückgeben zu können.“

"Das haben die Fans nicht verdient"

Unmittelbar nach dem Abpfiff stellten sich die KFC-Akteure den Fans, die ihre Unzufriedenheit nicht versteckten. „Das ist auch nachvollziehbar nach so einem Spiel. Auch die haben auf dieses Spiel hin gefiebert und wir wissen, was in Krefeld möglich ist. Was wir als Ergebnis abgeliefert haben, das haben die Fans nicht verdient. Es war ein konstruktiver Austausch und sie haben uns auch Mut zugesprochen. Ich glaube das zeichnet dieses Verein auch aus“, erklärte Udegbe. Nun gilt es beim KFC diesen Stimmungskiller zum Auftakt schnell zu verdauen, bevor es für den Krefelder Hallenstadtmeister beim Essener Hallenstadtmeister, der Spvg. Schonnebeck (So., 12.02. 15 Uhr, Schettersbusch), weitergeht. „Gegen Sonsbeck fehlte dieser Tick, das Tor machen zu wollen. Am Ende müssen wir auch erst einmal wieder unseren Fußball spielen und auch die Fans wieder auf unsere Seite kriegen“, so der Appell von KFC-Trainer Joppe.