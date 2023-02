Oberliga Westfalen: Topspiel am Sonntag fällt aus

Das Topspiel der Oberliga Westfalen fällt am Wochenende aus. Einen Ersatztermin gibt es bislang noch nicht.

In der Oberliga Westfalen deutet alles auf einen spannenden Aufstiegskampf hin - und mit Blick darauf stand beim Restart an diesem Wochenende gleich ein spannendes Spiel an: Der Tabellenvierte Westfalia Rhynern sollte den drittplatzierten SC Paderborn U21 empfangen.

Daraus wird allerdings nichts. Die für Sonntagnachmittag geplante Begegnung wurde am Freitag abgesagt. Grund sind die Witterungsbedingungen: Nach den starken Regenfällen der letzten Tage ist der Platz in Rhynern offenbar unbespielbar. Einen Nachholtermin gibt es bisher nicht.

"Wir waren vorbereitet und hatten richtig Bock auf Sonntag und unser erstes Meisterschaftsspiel im neuen Jahr. Dieses gruselige Wetter hat uns aber leider einen Strich durch die Rechnung gemacht", teilte die Westfalia mit.

Schon am vergangenen Wochenende musste Rhynern eine Spielabsage hinnehmen. Da sollte es gegen Schlusslicht TuS Ennepetal gehen. Durch die Absetzungen wird die Oberliga-Tabelle für einige Zeit an Aussagekraft verlieren. Denn nach dem Spieltag am Sonntag werden die Top-Teams unterschiedlich viele Spiele absolviert haben - Spitzenreiter Preußen Münster II stände dann zum Beispiel bei 18 Partien, Paderborn II bei 17 und Rhynern bei 16.

Was immerhin passt aus Rhynern-Sicht: Da das Regionalliga-Spiel von Rot Weiss Ahlen gegen SC Wiedenbrück ebenfalls ausfällt, treffen sich RWA und der SVWR am Sonntagnachmittag (15 Uhr) zu einem Testspiel auf dem Kunstrasenplatz am Ahlener Wersestadion.