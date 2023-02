ETB SW Essen: 11.000 RWE-Dauerkarteninhaber erhalten am Samstag freien Eintritt

Der ETB Schwarz-Weiß Essen spielt in der Oberliga Niederrhein eine tolle Saison. Doch der Zuschauerzuspruch lässt noch zu wünschen übrig. Nun wendet sich der ETB an die RWE-Fans.

Für ETB Schwarz-Weiß Essen geht es am Samstag (4. Februar, 16 Uhr, RevierSport-Liveticker) am heimischen Uhlenkrug erstmalig um Ligapunkte im Jahr 2023. Die Sportfreunde Hamborn aus Duisburg sind dann zum Derby zu Gast.

Um die Tribüne des Uhlenkrug gut zu füllen, wenden sich die ETB-Verantwortliche auch an die Fans von Kooperationspartner Rot-Weiss Essen.

"RWE hat am Sonntag das hochinteressante Duell gegen den MSV Duisburg vor der Brust. In dem Städtevergleich zwischen Essen und Duisburg legt der ETB Schwarz-Weiß im 'kleinen Derby' am Samstag gegen Hamborn 07 vor. Um die gute Kooperation und das freundschaftliche Verhältnis zwischen den 'Schwatten' und den 'Roten' weiter zu vertiefen, lädt der ETB zu dieser Partie alle RWE-Dauerkartenbesitzer herzlich ein. Sie müssen nur ihre Dauerkarte am Eingang des Uhlenkrug-Stadions vorzeigen und bekommen dann freien Eintritt zum ETB-Spiel", heißt es in einem Facebook-Post des ETB.

Bleibt abzuwarten, wie viele der 11.000 Dauerkarteninhaber, die Drittligist Rot-Weiss Essen zählt, am Samstagnachmittag den Weg zum Uhlenkrug finden.

Bis dato kann der ETB in dieser Saison Zuschauerzahlen zwischen 300 und 500 Besucher vorweisen. Eigentlich ein bisschen wenig, wenn man bedenkt, wie erfolgreich und attraktiv die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld spielt.

Zur Erinnerung: Schwarz-Weiß Essen liegt gerade einmal drei Punkte hinter dem Spitzenreiter SSVg Velbert zurück und darf durchaus von der Regionalliga West träumen. Zudem ist der ETB mit sieben Siegen, zwei Remis und einer Niederlage sehr heimstark. Die Dauerkarteninhaber von Rot-Weiss Essen können sich am Samstag live vor Ort im Stadion-Uhlenkrug vom zurzeit so starken ETB SW Essen überzeugen.