Oberliga: 58 Spiele in der Regionalliga - Erndtebrück verstärkt das Mittelfeld

Der westfälische Oberligist TuS Erndtebrück hat noch einmal kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode sein Mittelfeld verstärkt.

Noch am vergangenen Sonntag musste der TuS Erndtebrück den geplanten Re-Start in die Oberliga Westfalen gegen den ASC Dortmund witterungsbedingt absagen. Nun vermeldete der Klub aus dem Wittgensteiner Land einen Neuzugang.

Mit dem 26-jährigen Zahnen kann der TuS Erndtebrück noch einmal das defensive Mittelfeld verstärken. Der gebürtige Kölner kickte in der Jugend beim Bonner SC, ehe er über den CFB Ford Niehl zum TSC Euskirchen in die Mittelrheinliga wechselte.

Dort konnte er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen und schloss sich zur Saison 2018/19 dem SV Bergisch Gladbach an, mit denen er in seinem ersten Jahr den Aufstieg in die Regionalliga West schaffte.

Im Winter 2020/21 wechselte der Rechtsfuß zu Alemannia Aachen, wo er in der Regionalliga bis zum Ende der abgelaufenen Saison 2021/22 fast 40 Einsätze für sich verbuchen konnte. Am 1. April 2022 löste Zahnen seinen Vertrag in Aachen auf und war seit dem ohne Verein.

Holger Lerch, Sportchef in Erndtebrück, sagt: "Auch wenn wir eigentlich im Winter nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden wollten, haben wir diesen natürlich trotzdem aufmerksam verfolgt und sind überaus glücklich, mit Dustin nun solch einen hochkarätigen Neuzugang präsentieren zu können, der gerade in dieser zentralen Position höherklassige Erfahrung mitbringt und uns auf Anhieb weiterhelfen wird, denn mit ihm gewinnen wir deutlich an Qualität."

TuS Erndtebrück reist am kommenden (Sonntag, 5. Februar, 14.30 Uhr) zum Spitzenreiter, der Zweitvertretung des Regionalligisten SC Preußen Münster. Für die Erndtebrücker, die aktuell auf einem Abstiegsrang in der Oberliga Westfalen, zählt jeder Punkt im Abstiegskampf. Hierbei soll natürlich auch Dustin Zahnen helfen.