Oberliga Niederrhein: Aufholjagd gestartet - jetzt will TuRU Düsseldorf nachlegen

Die TuRU Düsseldorf belegt in der Oberliga Niederrhein den 18. Platz. Beim Auftaktspiel nach der Winterpause haben die Rheinländer gegen den 1. FC Kleve gewonnen.

In der Hinrunde lief es für TuRU Düsseldorf und Trainer Francisco Carrasco nicht gerade überragend. Die Bilanz vor dem Rückrundenstart: 18. Platz mit nur 16 Punkten aus 20 Spielen. Es fehlen 8 Punkte auf den rettenden 15. Tabellenplatz.

Doch dann schaffte es die Mannschaft von Coach Carrasco, in der letzten Partie vor der Pause gegen den Tabellenfünften VfB Hilden einen Punkt zu sichern. Zum Restrundenauftakt am vergangenen Wochenende siegten die Düsseldorfer dann gegen den 1. FC Kleve mit 1:0 und machten somit 2 Zähler auf den ersten Nichtabstiegsplatz gut.

Trainer Carrasco ist zufrieden: „Wir haben es geschafft, das zu machen, was wir uns vorgenommen haben. Hinten standen wir kompakter und vorne haben wir mehr Torchancen kreiert. Die Jungs waren von Anpfiff an einfach da und so konnten wir wichtige drei Punkte mitnehmen.“

Es scheint, als ginge es langsam, aber sicher in die richtige Richtung. Das sieht auch Carrasco und möchte eigentlich noch vor dem Ende der Transfer-Deadline am 31. Januar nachlegen. Doch es bleibt nur noch ein Tag Zeit: „Wir haben noch Gespräche mit dem ein oder anderen Spieler, aber Dienstag ist schon die Deadline. Wenn wir noch jemanden finden, der charakterlich zur Mannschaft passt und unserem Budget entspricht, dann wollen wir definitiv nochmal nachlegen.“

Vor ungefähr einem Monat sprach der TuRU-Trainer gegenüber RS noch davon, dass er sich besondere Sorgen um sein Mittelfeld mache. Carrasco jetzt: „Wir haben intensiv am Mittelfeld gearbeitet. Nun sind wir deutlich zweikampfstärker und machen deutlich weniger Fehler sowohl in der Defensive als auch beim Spielaufbau übers Zentrum.“

Ähnliche Verbesserungen sieht der Coach im gesamten Team: „Wir konnten erneut Selbstvertrauen tanken und haben es geschafft Fehler weitestgehend zu minimieren.“ Weiter: „Mir gefällt, dass die Jungs einmal mehr als Mannschaft aufgetreten sind. Charakterlich ist das eine super Truppe. Untereinander verstehen sich die Spieler grandios und machen auch abseits des Platzes viel miteinander.“

Voller Vorfreude gehe die Elf nun also in das Spiel gegen den Tabellenelften 1. FC Monheim. Carrasco weiß um die Herausforderungen dieser Partie: „Monheim ist, auch wenn sie in der Tabelle im unteren Mittelfeld angesiedelt sind, meiner Meinung nach ein guter Gegner. Sie bringen einiges an Qualität mit. Ich rechne mit einem schwierigen, aber guten Spiel.“

Ein Sieg wäre enorm wichtig, denn es müssen Punkte her: „Die Begegnungen werden immer weniger und wir müssen punkten. Es ist eine große Aufgabe und deshalb gilt es, erstmal nur von Partie zu Partie zu denken.“