KFC Uerdingen: "Velbert hat uns einen Motivationsschub gegeben"

Nach einer langen Vorbereitung geht es am Samstag (4. Februar, 18 Uhr) auch für den KFC Uerdingen wieder um Punkte in der Oberliga Niederrhein.

Björn Joppe, Trainer des KFC Uerdingen, hatte den Vorbereitungsstart Anfang Januar um wenige Tage vorgezogen. Denn, klar: Für die Krefelder gab es nach einer enttäuschenden Hinrunde viel zu tun.

Am Samstag (4. Februar, 18 Uhr) kommt der SV Sonsbeck in die Grotenburg und da will der KFC unbedingt mit einem Dreier ins neue Pflichtspieljahr 2023 starten.

"Wir sind gut vorbereitet. Alle haben wirklich alles rausgehauen und sehr gut mitgezogen. Aber klar: es gibt immer Luft nach oben. Ich denke, dass wir da noch drei, vier Wochen brauchen, um wirklich da zu sein, wo ich die Mannschaft auch haben will", berichtet Joppe gegenüber RevierSport.

MSV Duisburg (0:6), Alemannia Aachen (1:4), Fortuna Köln (1:6), FC Hürth (5:2) und Bonner SC (2:1): so lauten die Testspiel-Ergebnisse der Krefelder. Joppe bilanziert: "Für die Ergebnisse in der Vorbereitung können wir uns nichts kaufen. Gegen Duisburg war das ein Kaltstart, da waren wir kaum im Training. Gegen Aachen sah das 65 Minuten sehr gut aus, gegen Fortuna Köln hat der zweite Anzug nicht gepasst. Und die Spiele gegen Hürth und Bonn waren sehr positiv. Wenn wir diese Leistungen am Samstag bestätigen, dann werden wir auch gegen die kompakten Sonsbecker, die eine gute Mannschaft besitzen, auch gewinnen. Das ist unser klares Ziel!"

Personalien: Anton Riegert, Innenverteidiger aus der KFC U19-Niederrheinligamannschaft, hat Björn Joppe in der Vorbereitung überzeugt und gehört fest zum Oberliga-Kader der Uerdinger. Derweil stehen die Krefelder noch kurz vor der Verpflichtung eines Mannes für die linke Außenbahn.

Und, da war doch was am vergangenen Wochenende? "Ja, auch wir haben mitbekommen, dass die SSVg Velbert beim MSV Düsseldorf nur 2:2 gespielt hat. Velbert hat uns einen Motivationsschub gegeben. Aber bis Ende April lohnt es sich nicht auf die Tabelle zu schauen. Wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen, Spiele gewinnen. Denn, wenn wir unser großes Ziel erreichen wollen, dann dürfen wir uns keine Patzer mehr erlauben", betont Joppe.