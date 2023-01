Oberliga Niederrhein: Vor Duell am Uhlenkrug: Hamborn 07 will ETB ärgern

Am kommenden 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein treffen die Sportfreunde Hamborn auf den ETB SW Essen. Der Aufsteiger will es dem Favoriten nicht leicht machen.

Am kommenden Samstag gastieren die SF Hamborn 07 zum 23. Spieltag der Oberliga Niederrhein im Uhlenkrugstadion, um gegen den Aufstiegsaspiranten vom ETB SW Essen anzutreten. Hamborns Trainer Julian Berg und seine Mannschaft wollen es dem Favoriten aus Essen möglichst schwer machen und dabei auf die Leistung aus dem Duisburger Stadtderby gegen den VfB Homberg aufbauen.

Am 22. Spieltag trennten sich die Sportfreunde Hamborn nach einer starken Leistung mit einem 2:2 vom VfB Homberg. Nur die aufopferungsvolle Schlussphase des VfB war der Grund dafür, dass die Sportfreunde den ersten Dreier des Jahres haarscharf verpassten. Ansonsten dominierten die Hamborner die Partie über weite Strecken und konnten sich eininge gute, jedoch zu oft ungenutzte Möglichkeiten erspielen. Weitere Infos zu der Partie vom vergangenen Spieltag gibt es hier.

Vor dem Duell gegen den ETB kann Hamborns Cheftrainer Berg dementsprechend auf die gute Leistung aus dem Spiel zum Jahresauftakt aufbauen. Dennoch mahnte Berg vor der enormen Qualität des kommenden Gegners. Erst in der vergangenen Winterpause stießen mit Arman Corovic (1. FC Bocholt), Bubakarry Fadika (FC Kray) und Mohamed Cissé (SG Wattenscheid 09) drei weitere talentierte Spieler zum ohnehin schon starken Kader des ETB SW Essen.

„Wir konnten uns gegen Homberg auf dem Rasenplatz gut einspielen und ich denke, dass uns gegen Essen ähnliche Platzverhältnisse erwarten werden. Auch das, was beim ETB im Winter passiert ist, ist in meinen Augen eine richtige Weiterentwicklung. Besonders mit dem Wechsel von Corovic und durch die Rückkehr von Cissé hat der ohnehin schon starke Kader nochmal richtig an Qualität gewonnen", erklärte Berg in Bezug auf das bevorstehende Duell gegen die Essener.

Ich erwarte, dass es ein ganz schwieriges Spiel für uns wird. Wenn der ETB oben dran bleiben möchte, dann müssen sie auch ganz klar gegen uns gewinnen. Julian Berg

Berg weiter: „Ich erwarte, dass es ein ganz schwieriges Spiel für uns wird. Wenn der ETB oben dran bleiben möchte, dann müssen sie auch ganz klar gegen uns gewinnen. Wenn wir dorthin fahren, haben wir erstmal nichts zu verlieren. Dennoch werden wir versuchen, den Gegner auf jeden Fall ein bisschen zu ärgern."

Sportfreunde bangen um Leistungsträger

Vor dem Duell gegen den ETB ist bei den Sportfreunden Hamborn derzeit der Einsatz eines Leistungsträgers fraglich. Timm Golley schoss gegen Homberg das wichtige 1:0, musste jedoch in der zweiten Halbzeit aufgrund von Problemen in der Wade vorzeitig ausgewechselt werden.

„Timm hatte bereits in den vergangenen Wochen mit der Wade zu kämpfen. Er hat gesagt, dass die Wade im Spiel gegen Homberg wieder zugemacht hat und daraufhin mussten wir ihn auswechseln. Wir werden sehen, ob der Physiotherapeut ihn in der kommenden Woche wieder frisch kriegt", erklärte Berg in Bezug auf den angeschlagenen Mannschaftskapitän.