Oberliga: Schonnebeck überzeugt beim Jahresauftakt - Neuzugang Minewitsch mit Debut

Mit einem überzeugenden 4:1 Sieg gegen den SC Union Nettetal konnte die SpVg Schonnebeck mit einem Sieg ins Kalenderjahr starten. Besonders die Art und Weise imponierte Trainer Tönnies.

Durch einen auch in der Höhe nicht unverdienten Heimsieg gegen Nettetal konnte Schonnebeck die Rückrunde erfolgreich starten. Die Schwalben unter Leitung von Trainer Dirk Tönnies spielten dabei ein sehr ansehnliches Heimspiel.

Nach der Partie war der Coach begeistert von seinem Team: "Zu Beginn war es eine sehr zerfahrenes Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir die Unkonzentriertheiten des Gegners schlicht besser nutzen können. Natürlich hätte es auch andersherum laufen können, aber wir haben das insgesamt echt stark gemacht."

Besonders in der zweiten Halbzeit hat das Team vom Schetters Busch gezeigt, was in ihm steckt. Tönnies sah besonders in der Phase vor dem 3:1 seine Mannschaft am stärksten: "Wir haben Mitte der zweiten Hälfte unfassbar viel liegen gelassen. Das 3:1 war dann überfällig. Die Art, wie wir die Chancen rausgespielt haben, war dabei wirklich Extraklasse. Mit dem 4:1 ist es, wie ich finde, am Ende dann doch ein faires Ergebnis".

Tönnies hatte auch große Freude am erfolgreichen Debüt des Neuzugangs Calvin Minewitsch. Der gebürtige Essener kam im Januar vom Oberliga Spitzenreiter SSVg Velbert an den Schetters Busch. In den letzten Monaten hatte der 20-Jährige allerdings mit Verletzungen zu kämpfen.

SpVg Schonnebeck: Lingk - Ketsatis (65. Sarr), Bloch, Nguimba, Yerek, Kern - Brandner (57. Skuppin), Küper, Nikolai (90. Mourtala), Minewitsch (57. Badnjevic)- Kehrmann (85. Hoffmann) Lingk - Ketsatis (65. Sarr), Bloch, Nguimba, Yerek, Kern - Brandner (57. Skuppin), Küper, Nikolai (90. Mourtala), Minewitsch (57. Badnjevic)- Kehrmann (85. Hoffmann) SC Union Nettetal: Möhker - Götte, Heise (65. Rommel), Zitzen, Lekaj, Wolters (65. Falter) - Coenen (76. Köhler), Istrefi, Winkens - Heffungs, Keppeler (65. Pöhler) Tore: 1:0 Küper (20.), 2:0 Bloch (38.), 2:1 Keppeler (40.), 3:1 Küper (75.), 4:1 Kehrmann (78.) Schiedsrichter: Marvin Szlapa Zuschauer: 143

Das erfolgreiche Debüt freut den Coach deswegen besonders: "Er hat schon die letzten Wochen im Training gezeigt, dass er ein überragender Fußballer ist. Er hat das wirklich ordentlich gemacht. Er hat ja schließlich rund sechs Monate nicht gespielt. Ich bin mir sicher, dass wir Calvin noch weiterentwickeln können. Ich bin da guter Dinge."

Für die Mannschaft von Dirk Tönnies geht es mit einem Auswärtsspiel gegen SC St. Tönis weiter, ehe mit KFC Uerdingen und SSVg Velbert zwei absolute Topspiele auf dem Plan stehen. Für den Trainer war es deswegen auch elementar wichtig mit dem Spiel gegen Nettetal, ein wenig Abstand nach unten zu bekommen und somit in den kommenden Wochen "mehr Luft zum atmen" zu haben.