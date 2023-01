Testspiele: Uerdingens erster Sieg, zahlreiche Absagen, Fortuna Köln ist bereit

Am Wochenende wurde viel getestet, aber zahlreiche Partien mussten auch abgesagt werden.

FC Hürth - KFC Uerdingen 2:5

Der Oberligist KFC Uerdingen hat seinen ersten Test der Vorbereitung gewonnen. Im Oberliga-Duell gegen den FC Hürth gab es einen 5:2-Erfolg. Für die Uerdinger trafen Winterzugang Pascal Weber, Kai Bastian Evers, Sander Rau, Gianluca Rizzo und U19-Spieler Anton Riegert. Am kommenden Samstag folgt das letzte Testspiel der Uerdinger beim Bonner SC.

RWO - Straelen ---

Das für Samstag geplante Testspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem SV Straelen musste abgesagt werden. Aufgrund der unbespielbaren Platzverhältnisse einigten sich die Teams darauf nicht zu spielen, um Verletzungen vorzubeugen. Ebenfalls abgesagt werden mussten die Partien Rot Weiss Ahlen - Türkspor Dortmund, Wuppertaler SV - FSV Frankfurt, SV Lippstadt - VfB Hilden, Maaslingen - FC Gütersloh, 1. FC Düren - 1. FC Mönchengladbach und FC Kray - Alemannia Aachen. Schalke II gegen die SG Wattenscheid musste beim Stand von 1:0 für Schalke abgebrochen werden.

Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln 0:2

Fortuna Köln hat seine Generalprobe vor dem Start in die Restrunde der Regionalliga West bestanden. Im Ligaduell gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf gab es ein 2:0. Lars Lokotsch und Arnold Budimbu trafen für die Mannschaft von Trainer Markus von Ahlen. Für Düsseldorf geht es nun zum Regionalliga-Start am Freitag (19:30 Uhr) zur Aachener Alemannia. Fortuna Köln muss am Samstag (14 Uhr) zum 1. FC Bocholt.

Osnabrücker SC - SF Lotte 0:4

Nao Oriyama, Farès Hadj, Adrian Wanner und Angelos Kerasidis trafen für die SF Lotte beim Osnabrücker SC.

Weitere Testspiele vom Samstag

TSV Meerbusch - 1. FC Bocholt 1:6

1. FC Kleve - Hönnepel-Niedermörmter 2:0

SC Paderborn II - SC Wiedenbrück 3:1

VfB Homberg - SV Sodingen 2:0

Gladbach II - HSV II 4:1

SSV Jeddeloh - Preußen Münster 1:4