Schonnebeck: An seinem Geburtstag - SpVg-Kapitän hat über Zukunft entschieden

Die Spielvereinigung Schonnebeck konnte noch vor dem Wochenende eine wichtige Personalentscheidung bekanntgeben.

An seinem 32. Geburtstag, dem 19. Januar 2023, konnte die Spielvereinigung Schonnebeck eine aus Schwalben-Sicht erfreuliche Nachricht verkünden.

Kapitän Matthias Bloch hat seinen Vertrag am Schetters Busch vorzeitig bis zum Jahr 2025 verlängert.

Der nun 32-jährige ist bei den "Schwalben" eine echte Allround-Waffe und sowohl für seine Teamkollegen, als auch dem Trainerteam nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, extrem wichtig.

"Matthias Bloch hat sich in der Hinrunde als absoluter Leistungsträger präsentiert und nicht nur dadurch seine Wichtigkeit für unser Team untermauert. Er ist meine rechte Hand auf dem Platz, daher bin ich natürlich froh, dass er uns noch lange erhalten bleibt", weiß sein Trainer Dirk Tönnies, was er an Bloch hat.

Sollte er im Sommer 2025 mit dann 34 Jahren noch fit genug sein, um auf dem Platz voranzugehen, dann geht es natürlich bei uns weiter. Wenn nicht, sind wir uns alle einig, dass er danach in einer anderen Funktion unserem Verein erhalten bleibt. Sportchef Christian Leben

Die noch ferne Zukunft hat indes der Sportliche Leiter Christian Leben bereits fest im Blick: "Wir sind sehr glücklich, dass Matthias seine Laufbahn als Fußballer irgendwann bei uns in Schonnebeck beenden wird. Sollte er im Sommer 2025 mit dann 34 Jahren noch fit genug sein, um auf dem Platz voranzugehen, dann geht es natürlich bei uns weiter. Wenn nicht, sind wir uns alle einig, dass er danach in einer anderen Funktion unserem Verein erhalten bleibt."

Bloch hat in der laufenden Oberliga-Saison 19 Begegnungen (fünf Tore) bestritten. Insgesamt kommt er auf 148 Pflichtspiel-Einsätze für die Spielvereinigung Schonnebeck. 105 dieser Partie absolvierte der Familienvater in der Oberliga Niederrhein.

Neben Schonnebeck war der 1,96-Meter-Riese in seiner bisherigen Laufbahn auch für Adler Frintrop, TuS Helene und RuWa Dellwig aktiv.