Beim Oberligisten FC Kray stehen einige Veränderungen an. Unter anderem bekommt die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann einen neuen Kaderplaner.

Die Neuaufstellung des FC Kray schreitet voran. Nach den Neuwahlen des Vorstandes im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13.12.2022 wurden nun erste Entscheidungen getroffen.

Die Bereiche Finanzen (Björn Hillebrand), Sport und Entwicklung (Detlev Ujma) sowie Marketing und Vertrieb (Christoph Klöpper) werden vom engeren Vorstand geleitet. Und auch auf der sportlichen Seite gibt es Neuigkeiten.

Das Oberliga-Team von Trainer Christian Knappmann erhält einen neuen Kaderplaner: Mehmet Kurt, aktuell aktiver Spieler bei türkischen Drittligisten Sanliurfaspor, stößt zum FC Kray.

„Uns ist es wichtig unser sportliches Führungsteam unter anderem mit aktiven Spielern, die ein gutes Know-How und entsprechendes Netzwerk von der dritten Liga bis zur Landesliga mitbringen, aufzustellen. Mehmet verfügt über reichlich Erfahrungen und bringt eine hohe Fachkompetenz mit, die uns bei der Gestaltung unserer sportlichen Ausrichtung enorm helfen wird. Er ist ein kreativer Kopf und wird mit viel Verantwortung im Rahmen unserer Kaderzusammenstellung ausgestattet", sagte Christoph Klöpper, erster Vorsitzender des FC Kray.

Kurt absolvierte in Deutschland insgesamt 59 Drittligaspiele für den SV Wehen Wiesbaden und den SC Verl sowie 122 Regionalligaspiele in den Staffeln Nord und West. Ausgebildet wurde der 27-Jährige in der Jugend von Borussia Dortmund, wo er unter anderem acht Partien in der UEFA Youth League und 39 in der A-Junioren-Bundesliga West bestritt.

FC Kray in Abstiegsgefahr

Damit ist der FC Kray mit seiner Neuaufstellung noch nicht fertig. Weitere Entscheidungen sollen in den nächsten Wochen getroffen werden. "Wir befinden uns in Gesprächen zu unterschiedlichen Themengebieten. Sowohl im Bereich Marketing als auch zur Erweiterung unseres Teams Sport und Entwicklung planen wir mit Verstärkungen", betonte Klöpper.

Der FC Kray belegt derzeit lediglich den 20. Platz der Oberliga Niederrhein. Das rettende Ufer ist 13 Zähler entfernt. Das Team von Christian Knappmann hatte daher auch auf dem Platz einige personelle Veränderungen vorgenommen (RS berichtete).