Schonnebeck: Nächster Neuer! Flügelflitzer von der SSVg Velbert unterschreibt

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat den nächsten Winterzugang vorgestellt. Es kommt ein Spieler vom Liga-Konkurrenten und Spitzenreiter SSVg Velbert.

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat ihren zweiten Winterzugang unter Dach und Fach gebracht. Calvin Minewitsch wechselt von der SSVg Velbert an den Essener Schetters Busch.

Der 20-Jährige, der im offensiven Mittelfeld und auf der offensiven Außenbahn eingesetzt werden kann, wurde in den Jugendmannschaften des VfL Bochum und Borussia Dortmund ausgebildet, ehe er in der Saison 2021/22 sein erstes Seniorenjahr beim Schonnebecker Stadtrivalen FC Kray absolvierte (25 Spiele, 3 Tore, 8 Vorlagen).

In der laufenden Spielzeit kam Minewitsch zu fünf Kurzzeiteinsätzen beim aktuellen Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. Bis zuletzt war auch TuS Bövinghausen aus der Oberliga Westfalen an Minewitsch interessiert - RevierSport berichtete.

Auch der sportliche Leiter der Spielvereinigung, Christian Leben, ist froh über den Neuzugang: "Ähnlich wie bei Max Fleer haben wir bereits über einen längeren Zeitraum großes Interesse an einer Verpflichtung von Calvin Minewitsch. Daher freut es uns sehr, dass es jetzt im nächsten Anlauf endlich geklappt und sich die Hartnäckigkeit unseres Trainers am Ende bezahlt gemacht hat. Calvin hat in der Jugend eine sehr gute Ausbildung durchlaufen und in seinem ersten Seniorenjahr bereits viel Spielpraxis in der Oberliga sammeln dürfen. Mit seiner Verpflichtung wird die vakante Kaderstelle, [url=reviersport.de/fussball/bezirksliga/a581290---bezirksliga]die durch den Abgang von Kevin Barra entstanden ist, wiederbesetzt[/url]."

Zuvor hatten die Schonnebecker den erwähnten Max Fleer verpflichtet.

Der 21-Jährige wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Nach einer Saison beim FC Kray wechselte Fleer im vergangenen Sommer 2022 zum SV Schermbeck in die Oberliga Westfalen, von wo aus er nun den Weg in den Essener Nord-Osten gefunden hat.