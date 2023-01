VfB Homberg: 59-maliger Oberligaspieler unterschreibt

Der VfB Homberg hat seine erste Winterverpflichtung getätigt. Der neue Mann kommt von einem Liga-Konkurrenten.

Frank Hildebrandt, Sportlicher Leiter des VfB Homberg, hat einen Neuzugang für die Oberligamannschaft der Duisburger verpflichtet: Konstantinos Moulas kommt vom Ligarivalen FSV Duisburg an den Rheindeich.

Der 25 Jahre alte Innenverteidiger ist griechischer Staatsbürger und hat in der Oberliga Niederrhein auch schon für den SC Düsseldorf-West und den VfB 03 Hilden gespielt. In der Vorsaison war er beim FSV Duisburg Stammspieler, in der laufenden Spielzeit ist er beim Tabellenschlusslicht verletzungsbedingt nur in vier Begegnungen zum Zug gekommen. Insgesamt bringt der 1, 85 Meter große Moulas eine Erfahrung von 59 Oberligaspielen mit.

"Kostas ist erfahren und ein richtig guter Oberliga-Verteidiger. Wir freuen uns, dass das geklappt hat", sagt Hildebrandt. Moulas trifft übrigens mit Ren Ishizaki und Sakaki Ota auf zwei ehemalige FSV-Mannschaftskollegen, die mittlerweile ebenfalls beim VfB Homberg unter Vertrag stehen.

Der Regionalliga-Absteiger rangiert aktuell auch in der Oberliga Niederrhein auf einem Abstiegsplatz und hofft natürlich auf eine viel bessere zweite Serie. "Wir müssen uns steigern und ich bin guter Dinge, dass wir das auch tun werden", betont Hildebrandt.

Mit 34 Gegentreffern in nur 20 Spielen stellt die Mannschaft von Homberg-Trainer Stefan Janßen auch eine der schlechteren Defensivreihen der Oberliga Niederrhein. Der neue Innenverteidiger Moulas soll der VfB-Abwehr natürlich auch mehr Stabilität geben.

Am 5. Februar (15 Uhr) geht es für die Homberger, die jüngst Vize-Meister bei der 35. Duisburger Hallenstadtmeisterschaft wurden, mit einem Heimspiel gegen Germania Ratingen dann wieder um Ligapunkte.