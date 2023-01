Schonnebeck: Spielvereinigung holt ehemaliges RWO-Talent

Die Spielvereinigung Schonnebeck hat ihren ersten Winterzugang offiziell vorgestellt. Nach drei Abgängen ist es der erste neue Mann in der aktuellen Pause.

Max Fleer verstärkt ab sofort den niederrheinischen Oberligisten Spielvereinigung Schonnebeck.

Der 21-Jährige wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Nach einer Saison beim FC Kray wechselte Fleer im vergangenen Sommer 2022 zum SV Schermbeck in die Oberliga Westfalen, von wo aus er nun den Weg in den Essener Nord-Osten gefunden hat.

Für Schermbeck kam der Linksfuß, der auf den Flügeln einsetzbar ist, in der laufenden Spielzeit nur zu fünf Einsätzen über insgesamt 168 Spielminuten. In Schonnebeck hofft Fleer nun auf mehr Spielzeit.

"Wir haben bereits über einen längeren Zeitraum Interesse an Max. Jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, dass wir ihn für 1,5 Jahre unter Vertrag nehmen konnten. Er passt von seiner Art und Weise Fußball zu spielen perfekt in unseren Kader", erklärt Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schonnebecker, dem aktuellen Tabellen-Zehnten der Oberliga Niederrhein.

Drei Mann sind weg - Studtrucker-Ersatz wird noch gesucht

Zuvor hatten bereits Patrick Dertwinkel (Karriereende, nun Sportlicher Leiter beim VfB Speldorf), Veli Cetin (Westfalia Herne) und Kevin Barra (SV Burgaltendorf) den Schonnebecker Schetters Busch verlassen.

Es ist gut möglich, dass Fleer nicht der einzige Winterzugang bleibt. Denn Trainer Dirk Tönnies hofft noch auf einen Ersatz für den verletzten Marwin Studtrucker. Tönnies sagte zuletzt gegenüber RevierSport: "Wir hoffen, dass noch jemand um die Ecke kommt, zumal uns auch Marwin Studtrucker wegen seiner Verletzung nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wir wollen tätig werden, aber nur dann, wenn er uns über das Jahr hinaus weiterbringen würde. Wir suchen etwas für das Zentrum, ob offensiv oder defensiv ist nicht wichtig: Zehner, Achter, Sechser oder Innenverteidiger. Auf den Außenbahnen haben wir genug. Aber wenn, dann nur über die Saison hinaus. Das wäre dann sozusagen unser erster Sommertransfer."