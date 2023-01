BVB: Ex-Profi Kevin Großkreutz will jetzt selbst Darts-Weltmeister werden

Wird Kevin Großkreutz bald erneut Weltmeister? Nach seinem Abstecher zur Darts-WM will der Ex-Star von Borussia Dortmund nun selbst die Pfeile in die Hand nehmen.

2014 gewann Kevin Großkreutz mit der Deutschen Nationalmannschaft den Weltmeistertitel. Wiederholt der Dortmunder das bald in einer anderen Sportart? Nach seinem Abstecher zur Darts-WM will der Ex-Star von Borussia Dortmund nun jedenfalls selbst die Pfeile in die Hand nehmen.

Am Montagabend hat Großkreutz Gabriel Clemens bei der Darts-WM in London unterstützt. Allerdings brachte er dem Deutschen kein Glück. Clemens verlor im Ally Pally gegen den Engländer Michael Smith.

Schon bald könnte es ein Wiedersehen geben. Denn Großkreutz will nun selbst Darts-Weltmeister werden. Denn der ehemalige BVB-Star in Diensten des Oberligisten TuS Bövinghausen spielt am Samstag bei der Promi-Darts-WM 2023 in Düsseldorf mit.

Diese findet dort ab 20.15 Uhr Maritim Hotel in Düsseldorf statt und wird vom TV-Sender Pro7 übertragen.

Die Promi-Darts-WM findet nach zwei Jahren Corona-Pause erstmals wieder statt. Die bisherigen Gewinner: 2017: Michael van Gerwen und Tim Wiese 2018: Martin Schindler und Marcel Scorpion 2019: Max Hopp und Jimi Blue Ochsenknecht 2020: Michael van Gerwen und Pascal Hens

Dabei treten sechs Prominente mit jeweils einem Darts-Profi im Tandem gegeneinander an. Und einer von den Prominenten ist der Dortmunder. Er spielt dann dort gegen Amira und Oliver Pocher, Matthias Killing, Bülent Ceylan und Henning Wehland.

Von den Darts-Profis stehen folgende Teilnehmer bereits fest: Michael van Gerwen, Fallon Sherrock, Gerwyn Price und Peter Wright.

Dazu kommen zwei weitere Profis. Da der neue Weltmeister, der am 3. Januar ab 21 Uhr ermittelt wird, auf jeden dabei sein soll, kann man davon ausgehen, dass Michael Smith auch im Falle einer Niederlage am Start sein wird. Smith und van Gerwen kämpfen am Dienstagabend in London um den Weltmeistertitel. Dazu könnte dann vielleicht der neue deutsche Darts-Stern Gabriel Clemens kommen.