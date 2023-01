Vertragsauflösung beim KFC Uerdingen

Abgang beim KFC Uerdingen: Der Klub aus der Oberliga Niederrhein und ein Abwehrspieler haben den Vertrag aufgelöst.

Der KFC Uerdingen hat den ersten Abgang der Winter-Transferperiode verkündet. Yaman Hasal verlässt die Krefelder, er hat seinen Vertrag beim Tabellendritten der Oberliga Niederrhein auf eigenen Wunsch aufgelöst.

Der 20-Jährige war erst im Sommer vom Landesligisten FC Remscheid zum KFC gekommen. Der Durchbruch zum Stammspieler in der Oberliga gelang ihm allerdings nicht. Hasal gehörte in der Hinrunde einmal zur Startelf, wurde darüber hinaus fünf Mal in der Liga und zweimal im Niederrheinpokal eingewechselt.

"Ich bedanke mich bei den Fans für den unglaublichen Support und bin dem Verein dankbar für alles. Es war eine sehr schöne Zeit, aber ich habe mich dazu entschieden meinen Weg bei einem anderen Verein fortzusetzen", sagte Hasal zum Abschied. "Wir danken Yaman für seinen Einsatz in den vergangenen sechs Monaten und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute", meinte KFC-Vorstandschef Damien Raths.

KFC Uerdingen: Bisher ein Abgang und ein Zugang

Für welchen Verein der junge Abwehrspieler zukünftig auflaufen wird, ist noch unbekannt. Vor seinen Engagements in Uerdingen und Remscheid stand der gebürtige Kölner beim türkischen Zweitligisten Menemen FK unter Vertrag, kam aber nicht zum Einsatz.

Hasal ist die zweite Personalie beim KFC in diesem Winter. Zuvor wurde mit Pascal Weber eine Neuverpflichtung verkündet. Im Rennen um die Dienste des Oberliga-Torjägers (14 Tore für den VfB Hilden in der Hinrunde) setzte sich der Klub von der Grotenburg auch gegen Regionalligisten durch.