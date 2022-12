Oberliga: Die SF Hamborn 07 verpflichten 136-maligen Regionalligaspieler

Die Sportfreunde Hamborn 07 haben kurz vor den Feiertagen noch ein dickes Weihnachtsgeschenk für ihre Fans parat. Ein erfahrener Regionalligaspieler kommt.

Ab dem 1. Januar 2023 wird Eren Taskin für die "Hamborner Löwen" am Holtkamp auflaufen!

Eine große Nummer für die Sportfreunde Hamborn 07, wenn man kurz auf Taskins Vita blickt. Der 30-jährige Mittelfeldspieler stand bis zuletzt bei den Sportfreunden Baumberg unter Vertrag, kam in dieser Saison aber aufgrund eines Kreuzbandrisses, den er sich in der vergangenen Sommervorbereitung zuzog, nicht zum Einsatz. Doch nach monatelanger Reha befindet sich Taskin auf dem Weg der Besserung und könnte den Hambornern schon ab der Rückrunde weiterhelfen.

Vor seiner Verletzung stand Taskin in der Türkei - von 2016 bis 2022 - unter Vertrag und brachte es da immerhin auf 82 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse für Klubs wie Karagümrük, Etimesgut Bld, Kahramanmaras, Eyüpspor und Kirsehir Bld.

Bevor es für den offensiven Mittelfeldspieler in die Heimat seiner Eltern ging, hatte er sich einen Namen als gestandener Regionalliga-West-Spieler gemacht. Für Fortuna Düsseldorf II und SG Wattenscheid 09 bringt es Taskin auf 136 Einsätze (21 Tore, 8 Vorlagen) in der Regionalliga West. Einmal, am 22. Dezember 2013, langte es für Taskin auch zu einem 44-minütigen Einsatz in der 2. Bundesliga. Er verlor mit Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln mit 2:3.

Bleibt nun abzuwarten, wie und wann er dem abstiegsgefährdeten Sportfreunden aus Duisburg-Hamborn helfen kann.

Neben dem Taskin-Coup dürfen sich die Fans am Holtkamp über einen weiteren Winterzugang freuen. Torwart Akin Ergin wechselt zu den "Hamborner Löwen". Nachdem sich Dominik Varlemann verletzte und in dieser Saison Trainer Julian Berg nicht mehr zur Verfügung stehen wird, musste Hamborn auf der Torhüterposition reagieren. Ergin war zuletzt ohne Klub. Mit Marius Delker und Marian Ograjensek und nun Ergin verfügt Hamborn wieder über ein Torwart-Trio.