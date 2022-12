Oberliga Westfalen: Münster U23 Erster, Ex-VfL-Talent mit Hattrick, ASC siegt

Die Oberliga Westfalen bestreitet an diesem Wochenende ihren letzten Spieltag in 2022. Am Samstag fanden bereits vier von acht Begegnungen - Siegen gegen Bövinghausen ist abgesagt - statt.

Acht von neun Begegnungen finden an diesem Wochenende statt, dann ist war's das in 2022. Lediglich Sportfreunde Siegen und TuS Bövinghausen wussten schon am Freitag, dass sie in die Winterpause dürfen. Das Spiel musste witterungsbedingt abgesagt werden. Der neue Termin: Sonntag, 29. Januar 2023, 14.30 Uhr.

Die Begegnungen am Samstag im Überblick:

Preußen Münster U23 - Victoria Clarholz 3:0

Den vorzeitigen Gang in die Winterpause des TuS Bövinghausen konnte die Zweitvertretung von Regionalliga-West-Tabellenführer Preußen Münster nutzen. Denn auch die Reserve der Münsteraner wird als Spitzenreiter überwintern. Mit 3:0 besiegte der SCP II Victoria Clarholz und grüßt die Konkurrenz nun von der Spitze. Nick Selutin (4.), Luca Steinfeldt (32.) und Pascal Koopmann (59.) trafen für Preußen Münster II.

1. FC Gievenbeck - SC Paderborn U21 2:3

Die U21 des SC Paderborn zeigte einen starken Jahresabschluss - vor allen Dingen in den zweiten 45 Minuten. Denn zur Halbzeit lag Paderborn mit 0:2 in Gievenbeck zurück. Daniel Geisler (5.) und Christian Keil (30.) brachten die Hausherren in Führung. Ken Robin Czok (54.) und Ens (60., 83.) mit einem Doppelpack drehten die Partie zugunsten der Gäste aus Paderborn.

SV Schermbeck - TuS Erndtebrück 5:1

Tolga Özdemir war der Mann des Tages in Schermbeck. Die Gastgeber führten schon zur Halbzeit mit 3:0. Özdemir (1., 20., 34.), einst ein großes Sturm-Talent des VfL Bochum, erzielte einen lupenreinen Hattrick und seine Saisontore sieben bis neun. Jan Bachmann (50.) und Nikolaj Zugcic (84.) erzielten die weiteren Schermbecker Treffer. Chihiro Inada (80.) erzielte den Erndtebrücker Treffer.

ASC Dortmund - SpVgg Vreden 2:1

Maximilian Podehl (28.) und David Vaitkevicius (36.) schossen dem ASC eine 2:0-Pausenführung heraus. Für Vreden konnte Michael Wißing (62.) nur noch verkürzen.

Am Sonntag spielen dann noch:

Eintracht Rheine - Sportfreunde Lotte (14 Uhr)

Westfalia Rhynern - TuS Ennepetal (14.30 Uhr)

FC Gütersloh - TSG Sprockhövel (14.30 Uhr)

SG Finnentrop-Bamenohl - Delbrücker SC (15 Uhr)