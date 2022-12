Oberliga Westfalen: Weil Verfolger patzt - Bövinghausen-Vorsprung wächst

Der Vorsprung des TuS Bövinghausen an der Tabellenspitze der Oberliga Westfalen wächst. Teilweise patzten die Verfolger am Sonntag.

Der TuS Bövinghausen hatte am Samstag vorgelegt. So war es an diesem Sonntag an den Verfolgern, wieder zum Tabellenführer der Oberliga Westfalen aufzuschließen.

Westfalia Rhynern ist dies nicht gelungen. Der SV unterlag mit 0:2 bei den Sportfreunden Lotte, die zum dritten Mal in Serie ungeschlagen blieben. Es deutete sich bereits ein torlosen Unentschieden an, da entschieden Fatlum Elezi (82.) sowie Burinyuy Nyuydine (89.) die Partie zugunsten der Gastgeber.

Daher muss Rhynern den zweiten Platz, der ebenfalls zum Aufstieg berechtigt, abgeben - an die U23 von Preußen Münster. Die "Youngstars" gewannen beim abstiegsbedrohten Delbrücker SC. Das Tor des Tages erzielte Luca Steinfeldt (8.). Münster ist nun der erste Verfolger von Bövinghausen. Allerdings konnte der Spitzenreiter seinen Vorsprung durch die Rhynern-Pleite auf drei Zähler ausbauen. Der erste Nichtaufstiegsplatz ist inzwischen vier Punkte entfernt.

Einen kleinen Dämpfer kassierte der FC Gütersloh. Nach zwei Siegen am Stück verlor der FCG an diesem Sonntag mit 0:2 bei der U21 des SC Paderborn und muss die Ostwestfalen daher vorbeiziehen lassen. Marlon Lakämper (71.) und Kadin Martin Pereux (81.) trafen für die Reserve des Zweitligisten. Paderborn springt auf den vierten Platz, Gütersloh fällt auf Rang sechs zurück.

Einen Platz davor steht Victoria Clarholz. Die Ostwestfalen vergaben die Chance, ihre Position um die Aufstiegsränge weiter zu verbessern und verloren zuhause mit 0:1 gegen den SV Schermbeck. Die zweite Victoria-Pleite in Serie wurde von Schermbecks Michael Smykacz besiegelt. Er erzielte das Siegtor (78.).

Am kommenden Wochenende steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an.