Oberliga Niederrhein: Fix! Knappmann neuer Trainer des FC Kray

Der FC Kray hat einen neuen Trainer gefunden. Vom Landesligisten Blau-Weiß Mintard kommt Christian Knappmann an die Essener Buderusstraße.

Was RevierSport bereits am Dienstag andeutete, ist nun fix: Christian Knappmann ist neuer Trainer des FC Kray. Nur wenige Stunden nach dem RS-Bericht war der Ex-Profi als Trainer des Landesligisten Blau-Weiß Mintard zurückgetreten. Er wird von nun an gemeinsam mit Co-Trainer Matthias Walter den Oberligisten betreuen.

„Ich freue mich ungemein, dass ich beim FC Kray wieder die Möglichkeit bekomme, in der Oberliga zu arbeiten“, zitiert der FC Kray Christian Knappmann in einer Pressemitteilung. „Sicherlich ist die Oberliga noch einmal eine andere Herausforderung als die Landesliga und ich werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“

Er habe bereits als aktiver Spieler „einige, auch emotionale Berührungspunkte“ mit dem verein gehabt. „ Die Zielsetzung ist, dass wir die Balance finden müssen, zwischen Realismus und Fantasie, denn man muss bei aktuell 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer klar sehen, dass wir mit anderthalb Beinen in der Landesliga stehen. Wir wollen gemeinsam eine Mannschaft entwickeln, die in der Lage ist, in beiden Ligen zu bestehen. Ich bin nicht so blauäugig und definiere die Zusammenarbeit mit dem FC Kray über die noch ausstehenden 22 Spiel mit dem Ziel Klassenerhalt, sondern sehe die Zusammenarbeit viel mehr langfristig und perspektivisch.“

Knappmann hatte in seiner Laufzeit als professioneller Fußballer unter anderem für den SC Verl, Rot Weiss Ahlen, Rot-Weiss Essen und dem Wuppertaler SV gespielt. Nach seiner aktiven Karriere begann er 2014 erst als Nachwuchskoordinator bei Westfalia Herne, seinem letzten Verein als Profi, dann als U19-, später als Cheftrainer der ersten Mannschaft. Kurz nach Weihnachten 2021 wurde er als Trainer beim Landesligisten Blau-Weiß Mintard vorgestellt.

Sein Debüt als Kray-Trainer gibt der gebürtige Düsseldorfer am kommenden Samstag. Dann sind die Essener beim TSV Meerbusch zu Gast. In der Liga steht der FC Kray auf dem vorletzten Platz mit elf Punkten aus 18 Spielen. Erst am Donnerstagmorgen gab der Verein die Trennung des bisherigen Sportlichen Leiters und Trainers Rudi Zedi bekannt.